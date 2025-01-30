Команда «Тигрята» из Кодинска победила в конкурсе «Азбука РусГидро»

Учащиеся класса неоднократно демонстрировали высокие результаты на всероссийских конкурсах. Они становились призёрами Летней энергетической школы РусГидро, занимали места в инженерных соревнованиях и показывали выдающиеся результаты в отраслевой олимпиаде по физике «Энергия образования», организованной совместно с Национальным исследовательским университетом «МЭИ». В 2024 году все 14 выпускников класса поступили в технические вузы и колледжи, а их предшественники уже работают на предприятиях энергетического сектора, включая Богучанскую ГЭС.