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Posted 30 января, 07:08

Published 30 января, 07:08

Modified 30 января, 07:10

Updated 30 января, 07:10

Команда «Тигрята» из Кодинска победила в конкурсе «Азбука РусГидро»

Команда «Тигрята» из Кодинска победила в конкурсе «Азбука РусГидро»

30 января 2025, 07:08
Фото: Богучанская ГЭС.
Ученики кодинского «РусГидро-класса» стали абсолютными победителями всероссийского конкурса «Азбука РусГидро», приуроченного к 20-летию компании. Школьники разработали виртуальную версию азбуки для сайта Корпоративного университета гидроэнергетики.

Конкурс «Азбука РусГидро», организованный к юбилею компании, объединил более 200 старшеклассников из профильных «РусГидро-классов» по всей России, в соревновании участвовали 35 команд из регионов присутствия РусГидро. Участникам предстояло создать виртуальную энциклопедию, отражающую ценности и достижения гидроэнергетической отрасли. Команда «Тигрята» из Кодинска, представляющая Центр дополнительного образования детей, вошла в число четырёх абсолютных победителей, обойдя десятки сильных соперников.

На первом этапе конкурса каждая команда выбрала десять ключевых слов, характеризующих Группу РусГидро. Школьники из Кодинска включили в свой список такие понятия, как «гидротурбина», «экология», «модернизация» и «будущее». Каждое слово сопровождалось подробным обоснованием.

Во втором этапе команды представили макеты виртуальной азбуки экспертной комиссии, в которую вошли специалисты Корпоративного университета гидроэнергетики (КорУнГ) и активисты проекта «Атлас РусГидро» из числа молодых сотрудников компании. Семи командам присвоили звание победителей, а четыре коллектива, включая кодинских «Тигрят», получили статус абсолютных чемпионов. Теперь школьники смогут участвовать в финальной доработке азбуки на сайте КорУнГ, сотрудничая с профессионалами отрасли.

Кодинский «РусГидро-класс», созданный в 2011 году при поддержке АО «Богучанская ГЭС» и Корпоративного университета гидроэнергетики, уже более десяти лет готовит будущих энергетиков. Программа обучения сочетает теоретические занятия с практикой: часть уроков проводят действующие сотрудники Богучанской ГЭС, которые делятся опытом работы на станции. Школьники регулярно посещают экскурсии, где изучают устройство гидроагрегатов и знакомятся с процессами выработки электроэнергии.

Учащиеся класса неоднократно демонстрировали высокие результаты на всероссийских конкурсах. Они становились призёрами Летней энергетической школы РусГидро, занимали места в инженерных соревнованиях и показывали выдающиеся результаты в отраслевой олимпиаде по физике «Энергия образования», организованной совместно с Национальным исследовательским университетом «МЭИ». В 2024 году все 14 выпускников класса поступили в технические вузы и колледжи, а их предшественники уже работают на предприятиях энергетического сектора, включая Богучанскую ГЭС.

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