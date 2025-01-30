Команда «Тигрята» из Кодинска победила в конкурсе «Азбука РусГидро»

Posted 30 января, 07:08
Published 30 января, 07:08
Modified 30 января, 07:10
Updated 30 января, 07:10
Конкурс «Азбука РусГидро», организованный к юбилею компании, объединил более 200 старшеклассников из профильных «РусГидро-классов» по всей России, в соревновании участвовали 35 команд из регионов присутствия РусГидро. Участникам предстояло создать виртуальную энциклопедию, отражающую ценности и достижения гидроэнергетической отрасли. Команда «Тигрята» из Кодинска, представляющая Центр дополнительного образования детей, вошла в число четырёх абсолютных победителей, обойдя десятки сильных соперников.
На первом этапе конкурса каждая команда выбрала десять ключевых слов, характеризующих Группу РусГидро. Школьники из Кодинска включили в свой список такие понятия, как «гидротурбина», «экология», «модернизация» и «будущее». Каждое слово сопровождалось подробным обоснованием.
Во втором этапе команды представили макеты виртуальной азбуки экспертной комиссии, в которую вошли специалисты Корпоративного университета гидроэнергетики (КорУнГ) и активисты проекта «Атлас РусГидро» из числа молодых сотрудников компании. Семи командам присвоили звание победителей, а четыре коллектива, включая кодинских «Тигрят», получили статус абсолютных чемпионов. Теперь школьники смогут участвовать в финальной доработке азбуки на сайте КорУнГ, сотрудничая с профессионалами отрасли.
Кодинский «РусГидро-класс», созданный в 2011 году при поддержке АО «Богучанская ГЭС» и Корпоративного университета гидроэнергетики, уже более десяти лет готовит будущих энергетиков. Программа обучения сочетает теоретические занятия с практикой: часть уроков проводят действующие сотрудники Богучанской ГЭС, которые делятся опытом работы на станции. Школьники регулярно посещают экскурсии, где изучают устройство гидроагрегатов и знакомятся с процессами выработки электроэнергии.
Учащиеся класса неоднократно демонстрировали высокие результаты на всероссийских конкурсах. Они становились призёрами Летней энергетической школы РусГидро, занимали места в инженерных соревнованиях и показывали выдающиеся результаты в отраслевой олимпиаде по физике «Энергия образования», организованной совместно с Национальным исследовательским университетом «МЭИ». В 2024 году все 14 выпускников класса поступили в технические вузы и колледжи, а их предшественники уже работают на предприятиях энергетического сектора, включая Богучанскую ГЭС.