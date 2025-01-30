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Posted 30 января, 13:00

Published 30 января, 13:00

Modified 30 января, 13:02

Updated 30 января, 13:02

Красноярец поехал в Антарктиду. Он гуляет с пингвинами и рассказывает о жизни там

Красноярец поехал в Антарктиду. Он гуляет с пингвинами и рассказывает о жизни там

30 января 2025, 13:00
Фото: Дмитрий Резвов, vk.com.
Красноярец Дмитрий Резвов уехал работать в Антарктиду и рассказывает о своей жизни там.

Дмитрий делится подробностями поездки у себя в соцсетях. Он улетел из Красноярска в начале января. Путь до Антарктиды был такой:

«Мы 4го числа, вылетели из Красноярска и понеслось — Москва — Стамбул. Турки вынесли мозг куда, зачем, покажи документы. Потом посадка в Сан-Паулу, Бразилия — через Аргентину сели в Сантьяго. Из-за задержки не успели на свой рейс в Пунта-Аренас, пришлось менять билеты… Спустя лишних три часа прибыли в Пунта-Аренас в Чили, чтоб дальше лететь в Антарктиду на станцию Беллинсгаузен…».
Фото: Дмитрий Резвов, vk.com

Как рассказывает Дмитрий, он работает ведущим инженером отдела навигационных спутниковых систем. В Антарктиде он занимаемся техобслуживанием оборудования земных станций спутниковой связи и инфраструктуры.

Погода, рассказывает красноярец, там как в горах — меняется «мгновенно».

«Вот вроде было солнышко и уже дождь или снег. За всё то недолгое время, что я тут, ещё ни разу не было штиля, ветер дует регулярно, причём сильно, обычно не меньше 6-9м/с. Туманы тоже постоянно».
Фото: Дмитрий Резвов, vk.com

Дмитрий рассказывает и о еде, которой кормят полярников. По его словам, очень вкусно.

«Офигительно кормят! В сезон на станции два повара работают понедельно, ежедневно кто-то из состава станции дежурит и помогает на завтрак, обед, ужин. Утром бывает надо чистить картошку, лук, овощи. Или мне так везло, но на всех станциях где я был кормили классно.
Если мясо, то это кусок прям, или котлетка на пол тарелки. Хлеб пекут на станции сами, чёрный бездрожжевой, белый обычный».
Фото: Дмитрий Резвов, vk.com

А еще он теперь публикует фотографии с милыми пингвинами. И другими животными, конечно.

«Пингвины реально практически под ногами ходят, вчера прямо к нашему домики пришлёпал морской слон», — делится Дмитрий.
Фото: Дмитрий Резвов, vk.com

По словам Дмитрия, он пробудет в Антарктиде примерно до марта 2025 года.

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#София Штейнберг#Люди#Общество#Животные#Путешествия#Красноярск#Работа#Пингвины#Антарктида
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