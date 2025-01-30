Красноярка боится за жизнь семьи и считает, что ее дом может рухнуть из-за метро

Posted 30 января, 08:38
Published 30 января, 08:38
Modified 30 января, 08:40
Updated 30 января, 08:40
В редакцию «ПМ» обратилась красноярка по имени Оксана, которая живет в частном доме №11 на улице Березина. Женщина полагает, что строительство станции метро на Шахтеров якобы может разрушить ее дом и угрожает безопасности ее семьи.
«На улице Шахтеров копают метро. Экскаватор по ночам долбит ковшом замерзшую глину. Из-за этих ударов мой дом в буквальном смысле трещит по швам. Страшно находиться дома! Помогите закончить этот беспредел!»
В разговоре с «Проспектом Мира» Оксана сказала, что проблемы длятся в течение последних двух месяцев. По словам женщины, периодически на участок рядом с ними приезжают экскаватор и «Камазы», во время работ их дом «трясет».
«21 января я подошла к водителю экскаватора и объяснила ему, что, когда он начинает долбить ковшом мерзлую глину, идут сильные вибрации и мой дом ходит ходуном. Это разрушает мое строение.
Мужчина мне сказал, что он лишь наемный рабочий. Ему сказали делать — он и выполняет свою работу. По-хорошему попросила, вроде бы понял. Однако 24 января в 03:30 мы проснулись всей семьей из-за того, что бульдозер начал долбить и опять все затряслось. В итоге весь сон от страха прошел.
Если что-то вдруг случится, то, как я докажу, что это по их вине? А ведь дом может действительно рухнуть. В итоге либо я останусь без жилья, либо могу под завалами погибнуть. Я просто не знаю, куда обращаться. Позвонила в службу 112, написала в прокуратуру, надоело это терпеть».
По словам Оксаны, на строительном участке будущей станции метро ей подтвердили, что работали их машины.
Красноярка отмечает, что на данный момент никаких видимых повреждений в ее доме нет. Однако она считает, что они могут проявиться позже. Женщина заявила, что, по словам жителей, у дома №15 на Березина из-за работ якобы съехал фундамент.
«Проспект Мира» обратился в прокуратуру. В ведомстве нам ответили, что не получали обращений по этому поводу.
В «Центре транспортной логистики» (ЦТЛ), который является заказчиком метро со стороны властей, сказали корреспонденту «ПМ», что Оксана живет между улицами Полярной и Березина, а основная строительная площадка находится между Полярной и Гагарина, где в будущем появятся притоннельные сооружения метро.
В ЦТЛ заявили, что все работы учтены проектом и что соседним домам сейчас ничего не угрожает.
«На объекте красноярского метро используется тяжелая строительная техника, и вполне вероятно, что местные жители могут ощущать вибрацию или шум. Однако все работы осуществляются согласно проекту, в рамках которого учтены все нормы безопасности и геологические особенности территории. На сегодняшний день нет оснований предполагать, что строительные работы могут вызывать серьезные последствия для целостности фундамента окрестных зданий.
Кроме того, работы, которые предположительно происходят на кадрах присланного видео, были завершены еще до Нового года. Ранее там разрывали землю и выносили теплосети. Возможно, что там оставались куски земли, которые экскаватор разравнивал по площадке. Но никаких строительных работ там нет».
В ЦТЛ уверяют, что сейчас рабочие забивают сваи на другом участке и вибрации не могут доноситься до дома, в котором живет Оксана.
«Основные работы в круглосуточном режиме проводятся на площадке между улицами Полярная и Гагарина. Учитывая адрес женщины, вряд ли из-за активности на этой площадке жители домов №11 и №15 на улице Березина могут чувствовать негативное влияние».
В ЦТЛ добавили, что, если у жителей снова будут проблемы из-за строительных работ, то они могут написать им официальное обращение.