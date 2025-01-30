Красноярск не видно из-за дымки, людям «нечем дышать». Что показывают датчики?

Posted 30 января, 06:12
Published 30 января, 06:12
Modified 30 января, 10:45
Updated 30 января, 10:45
Режим «черного неба» в Красноярске не вводили. Однако жители жалуются на качество воздуха и дымку в городе:
«Сегодня вонь стоит в Октябрьском районе, дышать нечем совершенно! Я лично чуть не задохнулась, не знаю, как народ… Отдышалась только придя на работу, когда это закончится, кошмар!»
«Ветер стих, и опять нечем дышать, одно и то же».
Такое видео сняли около 9:00 30 января на въезде в город. Кадрами поделился эколог Сергей Шахматов.
«Чувствую себя ежиком в тумане. Въезжаю в дымчатый город Красноярск», — говорит автор видео.
Дымку видно и на уличных камерах видеонаблюдения.
По данным сервиса nebo.live, с утра датчики в нескольких районах горели черным. Хуже всего качество воздуха было в Железнодорожном и Октябрьском районах.
К 13:00 воздух все еще загрязнен во всех районах Красноярска, но ситуация немного улучшилась. Хуже всего дышится на улицах Елены Стасовой, Еловой, Менжинского, Лесников, Регатной.
Синим горит только несколько датчиков — на Партизана Железняка, Пограничников, Парижской Коммуны и Алексеева.
При этом датчики минэкологии края превышений не фиксируют.