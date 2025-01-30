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Posted 30 января, 06:12

Published 30 января, 06:12

Modified 30 января, 10:45

Updated 30 января, 10:45

Красноярск не видно из-за дымки, людям «нечем дышать». Что показывают датчики?

Красноярск не видно из-за дымки, людям «нечем дышать». Что показывают датчики?

30 января 2025, 06:12
Фото: Сергей Шахматов, t.me.
Сегодня, 30 января, Красноярск снова заволокло дымкой.

Режим «черного неба» в Красноярске не вводили. Однако жители жалуются на качество воздуха и дымку в городе:

«Сегодня вонь стоит в Октябрьском районе, дышать нечем совершенно! Я лично чуть не задохнулась, не знаю, как народ… Отдышалась только придя на работу, когда это закончится, кошмар!»
«Ветер стих, и опять нечем дышать, одно и то же».

Такое видео сняли около 9:00 30 января на въезде в город. Кадрами поделился эколог Сергей Шахматов.

«Чувствую себя ежиком в тумане. Въезжаю в дымчатый город Красноярск», — говорит автор видео.
Видео: Сергей Шахматов, t.me.

Дымку видно и на уличных камерах видеонаблюдения.

Фото: cam.krk.ru

По данным сервиса nebo.live, с утра датчики в нескольких районах горели черным. Хуже всего качество воздуха было в Железнодорожном и Октябрьском районах.

Фото: nebo.live

К 13:00 воздух все еще загрязнен во всех районах Красноярска, но ситуация немного улучшилась. Хуже всего дышится на улицах Елены Стасовой, Еловой, Менжинского, Лесников, Регатной.

Фото: nebo.live

Синим горит только несколько датчиков — на Партизана Железняка, Пограничников, Парижской Коммуны и Алексеева.

При этом датчики минэкологии края превышений не фиксируют.

Фото: krasecology.ru
  • Ранее красноярцам рассказали, что делать при «черном небе».
  • Доцент кафедры экологии и природопользования КрасГАУ Ирина Коротченко объяснила, чем опасны вещества, которыми дышат красноярцы во время НМУ.
  • Заммглавврача одной из красноярских больниц на условиях анонимности рассказала «ПМ», что в крайнем случае долгое вдыхание загрязненного воздуха может привести к онкологии, астме и заболеваниям дыхательных путей.
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