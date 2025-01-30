Красноярские депутаты отложили закон об усыплении бездомных собак. Почему?

Posted 30 января, 02:16
Published 30 января, 02:16
Modified 30 января, 10:53
Updated 30 января, 10:53
Министерство природных ресурсов и лесного комплекса разработало новый законопроект об обращении с безнадзорными животными. Утверждается, что действующая система не дает необходимых результатов, а количество бродячих собак не уменьшается.
Авторы проекта предлагают усыплять агрессивных и больных собак в течение 45 дней после отлова. Агрессивность выловленных животных будет определять специальная комиссия, в которую войдут специалисты ветнадзора и кинолог.
На сессии заксобрания 19 декабря документ приняли в первом чтении — за него проголосовали 39 присутствующих депутатов, еще трое воздержались.
После этого депутат заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш получил сообщения с угрозами. Неизвестная женщина написала Кулешу, что будет его детям «ставить свечки за упокой каждый день, пока они не сдохнут».
По словам депутата ЗС Алексея Бойкова, 29 января при обсуждении законопроекта в краевом парламенте прокуратура высказала замечания.
В прокуратуре корреспонденту «ПМ» рассказали, что они внесли технические предложения в законопроект.
«По закону, в приютах запрещено усыплять по следующим основаниям: нападение, агрессия, болезнь. Мы просим указать в законопроекте, что умерщвлять бездомных собак по вышеперечисленным пунктам разрешается только в пунктах временного содержания».
Представители некоторых администраций также отметили, что требования об отлове и усыплении бродячих собак трудновыполнимы. Например, в условиях Крайнего Севера.
«Законопроект сегодня на комитете вызвал долгие обсуждения. Все солидарны: проблема острая, и её давно пора решать», — сказал Бойков.
Власти пришли к выводу о том, что необходимо разработать нормативные документы. В итоге рассмотрение закона отложили.