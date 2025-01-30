Красноярцу дали два года колонии за призывы «свергнуть власть» в России

Как заявили в пресс-службе суда, мужчина выступал против «установленного конституционного строя, политического режима и органов власти в Российской Федерации». В одном из телегам-каналов, как утверждается, он размещал «сообщения, содержащие публичное оправдание террористического акта, а также призывы к совершению насильственных действий, направленных на свержение действующей системы органов государственной власти».