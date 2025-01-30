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Posted 30 января, 05:03

Published 30 января, 05:03

Modified 30 января, 10:48

Updated 30 января, 10:48

Красноярцу дали два года колонии за призывы «свергнуть власть» в России

Красноярцу дали два года колонии за призывы «свергнуть власть» в России

30 января 2025, 05:03
Фото: 1MI.
2-й Восточный окружной военный суд назначил два года колонии общего режима жителю Красноярского края. Его обвинили в публичном оправдании терроризма.

Как заявили в пресс-службе суда, мужчина выступал против «установленного конституционного строя, политического режима и органов власти в Российской Федерации». В одном из телегам-каналов, как утверждается, он размещал «сообщения, содержащие публичное оправдание террористического акта, а также призывы к совершению насильственных действий, направленных на свержение действующей системы органов государственной власти».

В суде уточнили, что в январе 2024 года красноярец был осужден за незаконное приобретение наркотиков (ч.1 ст. 228 УК РФ). Тогда суд назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей.

  • Ранее мы рассказывали, что жителя края обвинили в пропаганде терроризма и оправдании теракта в Буденновске из-за личной переписки.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Наркотики#Суд#Штраф#Терроризм#Колония#Призыв к свержению власти
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