Красноярцы рассказали, сколько тратят на авиа и ж/д билеты

Posted 30 января, 09:30
Published 30 января, 09:30
Modified 30 января, 09:32
Updated 30 января, 09:32
Данные «ПМ» предоставили в «Авито Путешествиях». По их данным, в среднем красноярцы закладывают на транспортные расходы 24 614 рублей.
Чаще всего красноярцы совершают турпоездки по России один-два раза в год. Большая часть, 43% опрошенных, путешествуют по России на самолете, а треть, 35%, — на автомобиле. Около четверти красноярцев, 22%, предпочитают поезд.
Большинство красноярцев готовы выделить на транспортные расходы во время путешествий от 10 001 до 30 000 рублей — об этом рассказали 41%. При этом 17% стараются укладываться в сумму до 10 000 рублей.
Еще 25% опрошенных готовы потратить на передвижения от 30 001 рублей до 50 000 рублей. Более 50 000 рублей на транспорт закладывают 4% жителй Красноярска.
По результатам опроса, средняя сумма транспортных расходов во время путешествий в расчете на человека составила 24 614 рублей.