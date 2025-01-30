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Posted 30 января, 09:30

Published 30 января, 09:30

Modified 30 января, 09:32

Updated 30 января, 09:32

Красноярцы рассказали, сколько тратят на авиа и ж/д билеты

Красноярцы рассказали, сколько тратят на авиа и ж/д билеты

30 января 2025, 09:30
Фото: 1MI.
Жители Красноярска рассказали, сколько тратят на транспорт в путешествиях по стране.

Данные «ПМ» предоставили в «Авито Путешествиях». По их данным, в среднем красноярцы закладывают на транспортные расходы 24 614 рублей.

Чаще всего красноярцы совершают турпоездки по России один-два раза в год. Большая часть, 43% опрошенных, путешествуют по России на самолете, а треть, 35%, — на автомобиле. Около четверти красноярцев, 22%, предпочитают поезд.

Большинство красноярцев готовы выделить на транспортные расходы во время путешествий от 10 001 до 30 000 рублей — об этом рассказали 41%. При этом 17% стараются укладываться в сумму до 10 000 рублей.

Еще 25% опрошенных готовы потратить на передвижения от 30 001 рублей до 50 000 рублей. Более 50 000 рублей на транспорт закладывают 4% жителй Красноярска.

По результатам опроса, средняя сумма транспортных расходов во время путешествий в расчете на человека составила 24 614 рублей.

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