КрасЖД открыла двухпутное движение на участке Унерчик — Ирбейская в Красноярском крае

После модернизации пропускная способность участка Унерчик — Ирбейская возросла почти в 3,7 раза. Пропускная способность всего южного хода КрасЖД Междуреченск — Тайшет за последние 10 лет в результате строительства вторых путей увеличилась в 1,6 раза. Это позволило нарастить перевозки в восточном направлении более чем на 20 млн тонн грузов в год.