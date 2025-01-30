Лолита высмеяла заявление Пензиной об отмене концерта. Что она сказала?

Posted 30 января, 07:18
Published 30 января, 07:18
Modified 30 января, 07:38
Updated 30 января, 07:38
25 января депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина в своем телеграм-канале написала, что Лолита Милявская и Диана Арбенина, которые собираются выступать в Красноярске, «хорошо известны своим отношением к СВО», и заявила, что «предателям не место на сцене».
«Не думаю, что эти концерты придутся по вкусу бойцам и их семьям, да и волонтеры от таких мероприятий не в восторге».
В сети начались споры. Обсуждение проходило и в телеграм-канале Лолиты под постом о срыве концертов в Кемерове и Новокузнецке. В Кузбассе причиной отмены выступлений назвали «технические неисправности».
Несколько красноярцев под этим постом спросили, состоится ли концерт в Красноярске, одна из жительниц упомянула заявление Пензиной.
«У нас в Красноярске тоже есть депутатша, которая против концерта 11.02. Стала такой активной, прошла по всем СМИ и источникам, чтобы отменили ваш концерт».
Аккаунт официального чата Лолиты ответил на это сообщение так:
«А это самый простой ход, чтобы тебя узнали)). Называется просто и используется вечно: „обосри известного человека и тебя запомнят“. Комплекс Герострата)))».
Судя по другим сообщениям, певица сама отвечает на комментарии.
На Лолиту обрушилась волна критики после её участия в «голой» вечеринке, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева. После этого концерты Лолиты и других артистов начали отменять в разных городах России, в том числе и в Красноярске.
Выступление певицы должно было состояться 7 апреля 2024 года, однако его отменили. Лолита в своих соцсетях отмечала, что концерты в рамках тура не состоятся «по просьбам общественников».