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Posted 30 января, 04:06

Published 30 января, 04:06

Modified 30 января, 04:18

Updated 30 января, 04:18

На «Столбах» шестые сутки ищут пропавшего мужчину

«Надеемся на лучшее»: на «Столбах» шестые сутки ищут пропавшего мужчину

30 января 2025, 04:06
Фото: ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края.

На «Столбах» шестые сутки ищут пропавшего мужчину

На «Красноярских Столбах» продолжаются поиски пропавшего жителя Березовского района. Его ищут уже шестые сутки.

Вечером 24 января 36-летний Александр Селиванов ушел в лес в районе Черной Сопки. Заявка на его поиски пришла только поздно вечером 25 января. Благодаря беспилотнику с тепловизором поисковые отряды установили местоположение пропавшего. Оказалось, что мужчина дошел до «Красноярских Столбов».

В итоге за Александром направили пешую группу, однако он ушел до её прибытия. Волонтеры обнаружили только костер.

Известно, что у Александра нет с собой еды и воды. Сейчас его ищут спасатели, волонтеры и сотрудники полиции. Они используют вездеходы, снегоходы, беспилотники и даже вертолет.

30 января корреспонденту «ПМ» в поисковом отряде «ЛизаАлерт» рассказали, что Александра Селиванова до сих пор не нашли.

Фото: ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края
«На данный момент пройдено более 180 километров треков. Нам известно направление, куда отправился пропавший. Однако новые следы не найдены. Надеемся на лучшее».

В полиции «Проспекту Мира» подтвердили, что 36-летнего мужчину еще не нашли.

  • До этого друг Александра рассказал «КП-Красноярск», что несколько лет назад пропавший употреблял наркотики и ранее отбывал наказание.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Пропавшие#Поиск пропавших#Поиски#Красноярские Столбы#ЛизаАлерт
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