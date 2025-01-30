«Надеемся на лучшее»: на «Столбах» шестые сутки ищут пропавшего мужчину

Posted 30 января, 04:06
Published 30 января, 04:06
Modified 30 января, 04:18
Updated 30 января, 04:18
Вечером 24 января 36-летний Александр Селиванов ушел в лес в районе Черной Сопки. Заявка на его поиски пришла только поздно вечером 25 января. Благодаря беспилотнику с тепловизором поисковые отряды установили местоположение пропавшего. Оказалось, что мужчина дошел до «Красноярских Столбов».
В итоге за Александром направили пешую группу, однако он ушел до её прибытия. Волонтеры обнаружили только костер.
Известно, что у Александра нет с собой еды и воды. Сейчас его ищут спасатели, волонтеры и сотрудники полиции. Они используют вездеходы, снегоходы, беспилотники и даже вертолет.
30 января корреспонденту «ПМ» в поисковом отряде «ЛизаАлерт» рассказали, что Александра Селиванова до сих пор не нашли.
«На данный момент пройдено более 180 километров треков. Нам известно направление, куда отправился пропавший. Однако новые следы не найдены. Надеемся на лучшее».
В полиции «Проспекту Мира» подтвердили, что 36-летнего мужчину еще не нашли.