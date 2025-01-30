Основатели Kronung Group поделились планами на 2025 год

После того как в России была отменена льготная ипотека, строительство жилых комплексов стало сложнее. Однако основатели Kronung Group уверены, что проект по строительству крупного жилого комплекса в Новогорелове будет успешным. Этот объект отличается высоким качеством. Он включает в себя такие преимущества, как невысокая этажность, эстетичная архитектура, дизайнерская отделка холлов, наличие лобби и коворкинга, а также благоустроенная территория с площадками для игр и занятий спортом. Квартиры в новом доме продаются по рыночной цене.