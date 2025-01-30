Основатели Kronung Group поделились планами на 2025 год

Posted 30 января, 13:34
Published 30 января, 13:34
Modified 30 января, 13:34
Updated 30 января, 13:34
Прошлый год оказался непростым для девелоперов, отметил Игнатий Найда. Повышение ключевой ставки привело к тому, что жилье стало менее доступным для покупателей. Это, в свою очередь, усложнило продажу уже построенных объектов. Кроме того, начались изменения на рынке земли, что повлияло на политику банков, предоставляющих кредиты на строительство под залог земельного участка, пишет ko.ru.
Эти обстоятельства вынудили застройщиков искать новые пути реализации объектов. Однако компания Kronung Group не отказывается от своих проектов по развитию жилой недвижимости. Генеральный директор компании Филипп Шраге подчеркнул, что главным событием для компании в прошлом году стало начало строительства жилого комплекса «Кронунг ЮГ» в Новогорелове. Также компания реализует ряд проектов в сегменте коммерческой недвижимости. Уже заключены договоры на строительство двух торговых центров. Объекты появятся в Санкт-Петербурге и Ленобласти.
Kronung Group специализируется и на строительстве торговых площадей в коммерческом сегменте. Торговая недвижимость является долгосрочным вложением. Окупаемость таких проектов составляет от пяти до десяти лет. Такого мнения придерживается Филипп Шраге. Он выразил уверенность, что в будущем спрос на качественные торговые площади будет только увеличиваться.
После того как в России была отменена льготная ипотека, строительство жилых комплексов стало сложнее. Однако основатели Kronung Group уверены, что проект по строительству крупного жилого комплекса в Новогорелове будет успешным. Этот объект отличается высоким качеством. Он включает в себя такие преимущества, как невысокая этажность, эстетичная архитектура, дизайнерская отделка холлов, наличие лобби и коворкинга, а также благоустроенная территория с площадками для игр и занятий спортом. Квартиры в новом доме продаются по рыночной цене.
Филипп Шраге и Игнатий Найда в своем интервью рассказали о планах на текущий год. Они намерены запустить закрытые паевые фонды, которые позволят инвесторам с капиталом от 500 тысяч рублей вкладывать средства в торговую недвижимость. Управлять активами будет специализированная УК.
Kronung Group активно работает и над несколькими жилыми проектами. В их числе два элитных многоквартирных дома, а также поселок, включающий 200 домов и 100 таунхаусов.
Компания также уделяет внимание проектам, имеющим социальную значимость. Например, Kronung Group построила в Санкт-Петербурге детский сад. Учреждение рассчитано на сто пять мест.