Под Красноярском планируют построить новый элитный поселок

Posted 30 января, 01:31
Published 30 января, 01:31
Modified 30 января, 01:33
Updated 30 января, 01:33
Коттеджный поселок «Лес» будет рассчитан на 170 домов. На закрытой и охраняемой территории появятся магазин, шиномонтаж, автомойка, парк, спортивные и детские площадки.
Сейчас ведется строительство 9 домов первой очереди и административного здания для управляющей компании.
В корпорации развития «Енисейской Сибири» рассказали, что в настоящее время идет поиск соинвестора. Объем инвестиций составляет 150 миллионов рублей. Проект планируют реализовать за 3 года.