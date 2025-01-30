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Posted 30 января, 01:31

Published 30 января, 01:31

Modified 30 января, 01:33

Updated 30 января, 01:33

Под Красноярском планируют построить новый элитный поселок

Под Красноярском планируют построить новый элитный поселок

30 января 2025, 01:31
Фото: investkrsk.ru.
Под Красноярском планируют построить новый коттеджный поселок в 35 минутах езды от центра города. Он будет расположен в селе Частоостровское.

Коттеджный поселок «Лес» будет рассчитан на 170 домов. На закрытой и охраняемой территории появятся магазин, шиномонтаж, автомойка, парк, спортивные и детские площадки.

Сейчас ведется строительство 9 домов первой очереди и административного здания для управляющей компании.

В корпорации развития «Енисейской Сибири» рассказали, что в настоящее время идет поиск соинвестора. Объем инвестиций составляет 150 миллионов рублей. Проект планируют реализовать за 3 года.

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