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Posted 30 января, 10:53

Published 30 января, 10:53

Modified 30 января, 10:55

Updated 30 января, 10:55

Красноярцев зовут в походы по Красноярску и окрестностям в феврале

Походы в феврале: 14 маршрутов для прогулки по Красноярску и окрестностям

30 января 2025, 10:53
Фото: vk.com/krashiking.

Красноярцев зовут в походы по Красноярску и окрестностям в феврале

Команда «Красноярского хайкинга» поделилась расписанием походов на февраль 2025 года. Рассказываем, когда и куда можно отправиться погулять.

Участие в походе бесплатное, но на каждую прогулку нужно заранее зарегистрироваться — регистрация открывается за три дня до похода. Ссылки на регистрацию мы прикрепили к датам.

«Среда восхождения» — 5 февраля, 12 февраля, 19 февраля и 26 февраля

Это еженедельная прогулка по экопарку «Гремячая грива». Старт в 19:30. Прогулка протяженностью три километра займет около 1,5 часа.

Шаг наверх — 1 февраля

На этой четырехчасовой прогулке вы подниметесь на Серебряниковскую видовку. Поход начнется по «самой спортивной тропе ГТО». В программе предусмотрен привал. Старт в 11:00. Пройти предстоит 8 километров.

Старой Монастырской тропой — 2 февраля

Это поход на 10 километров по экопарку «Гремячая грива» — участники за 4 часа пройдут от Пещерного лога до Успенского монастыря, по берегу Енисея, по Монастырской тропе и выйдут в Гремячий лог. Начало в 11:00.

Закат на Арке — 4 февраля

Это поход на Торгашинский хребет, на скалу Арку — путь займет 3,5 часа: предстоит пройти 6,5 километра. Старт в 16:00.

Видовки «Гремячей гривы» — 9 февраля

Это поход на 16 километров по экопарку «Гремячая грива» — участники посетят видовки №2, №4 и №5, а затем спустятся к Собакиной речке и дойдут до остановки «Удачный».Поход займет 8 часов. Начало в 11:00.

Истории Академгородка — 11 февраля

Это прогулка по «Гремячей гриве» и Академгородку на 3,5 часа. Организаторы обещают, что участники узнают, как жил и развивался этот район города, какие открытия произошли в институте физики СО РАН и чем живет район сейчас. Начало в 11:00, предстоит пройти 6,5 километра.

Голубка — 14 февраля

Это 12-километровый маршрут по Караульненскому нагорью — пишут, что участники прогуляются по берегу Енисея до скалы Караульный бык, а потом поднимутся на скалу Голубка. Такой поход займет 6 часов. Начало в 10:00.

Каштаковская тропа — 16 февраля

Организаторы предупреждают, что это сложный маршрут на 18 километров с затяжным подъёмом на «Столбы». Уровень нагрузки выше среднего. Участники посетят скалы Манская стенка и Барьеры. Поход займет 8 часов, старт в 10:00.

Прогулка с географом — 18 февраля

Прогулка по Торгашинскому хребту вместе с географом и краеведом Татьяной Родиной. Она начнется в 11:00 и займет 5 часов.

Суровая мужская тропа — 23 февраля

Маршрут назвали так в честь праздника, но приглашают в поход по «Гремячей гриве» всех желающих. Пройти предстоит 7 километров до Серебряниковского пруда через видовки №1 и №2. Старт в 11:00.

Последний день зимы — 28 февраля

Небольшая прогулка до скалы Чертов палец на «Столбах». Она начнется в 16:00 и займет 2,5 часа.

Всем, кто пойдет в поход, советуют одеваться по погоде и надеть обувь с нескользящей подошвой. С собой лучше взять чай, воду и перекус.

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