Походы в феврале: 14 маршрутов для прогулки по Красноярску и окрестностям

Это прогулка по «Гремячей гриве» и Академгородку на 3,5 часа. Организаторы обещают, что участники узнают, как жил и развивался этот район города, какие открытия произошли в институте физики СО РАН и чем живет район сейчас. Начало в 11:00, предстоит пройти 6,5 километра.