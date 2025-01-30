Проектировавшая красноярское метро компания Митволя просит признать себя банкротом

Митволь считает, что несправедливо требовать выплаты только с него, так как в деле фигурируют и экс-чиновники, которые, по версии обвинения, знали, что проект недоделан, и способствовали хищению. Также он подавал в суд на «Моспроект-3» (генподрядчик строительства метро в Красноярске) и требовал с компании почти миллиард рублей за «нравственные страдания».