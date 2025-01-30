Проектировавшая красноярское метро компания Митволя просит признать себя банкротом

Posted 30 января, 02:44
Published 30 января, 02:44
Modified 30 января, 02:46
Updated 30 января, 02:46
В августе прошлого года АО «Красноярский Трест Инженерно-Строительных Изысканий» направил в Арбитражный суд иск о признании себя банкротом.
По состоянию на 14 августа 2024 года, сумма требований кредиторов составляла больше 159 миллионов рублей. При этом общая сумма принятых к производству исков составила более 852 миллионов рублей.
В июне 2024 года суд отклонил заявление от банка «Открытие», который требовал признать банкротом «КрасноярскТИСИЗ».
29 января Арбитражный суд признал заявление обоснованным и ввел в отношении «КрасноярскТИСИЗ» процедуры наблюдения.
Временным управляющим компании стал Валерий Торгашев. Следующее заседание назначили на 1 июля 2025 года.
В сентябре 2023 года Олега Митволя осудили по делу о хищении 954 миллионов при проектировании красноярского метро. Его компания выполнила не все работы, но получила деньги. Митволя приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Адвокаты обжаловали приговор, но суд отказал. Кроме того, суд взыскал с Митволя причиненный ущерб.
Митволь считает, что несправедливо требовать выплаты только с него, так как в деле фигурируют и экс-чиновники, которые, по версии обвинения, знали, что проект недоделан, и способствовали хищению. Также он подавал в суд на «Моспроект-3» (генподрядчик строительства метро в Красноярске) и требовал с компании почти миллиард рублей за «нравственные страдания».