prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 02:44

Published 30 января, 02:44

Modified 30 января, 02:46

Updated 30 января, 02:46

Проектировавшая красноярское метро компания Митволя просит признать себя банкротом

Проектировавшая красноярское метро компания Митволя просит признать себя банкротом

30 января 2025, 02:44
Фото: Яндекс Карты.
Сюжет
Строительство метро
В отношении компании осужденного Олега Митволя «КрасноярскТИСИЗ» ввели процедуру наблюдения. Об этом заявили в краевом Арбитражном суде.

В августе прошлого года АО «Красноярский Трест Инженерно-Строительных Изысканий» направил в Арбитражный суд иск о признании себя банкротом.

По состоянию на 14 августа 2024 года, сумма требований кредиторов составляла больше 159 миллионов рублей. При этом общая сумма принятых к производству исков составила более 852 миллионов рублей.

В июне 2024 года суд отклонил заявление от банка «Открытие», который требовал признать банкротом «КрасноярскТИСИЗ».

29 января Арбитражный суд признал заявление обоснованным и ввел в отношении «КрасноярскТИСИЗ» процедуры наблюдения.

Временным управляющим компании стал Валерий Торгашев. Следующее заседание назначили на 1 июля 2025 года.

В сентябре 2023 года Олега Митволя осудили по делу о хищении 954 миллионов при проектировании красноярского метро. Его компания выполнила не все работы, но получила деньги. Митволя приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Адвокаты обжаловали приговор, но суд отказал. Кроме того, суд взыскал с Митволя причиненный ущерб.

Митволь считает, что несправедливо требовать выплаты только с него, так как в деле фигурируют и экс-чиновники, которые, по версии обвинения, знали, что проект недоделан, и способствовали хищению. Также он подавал в суд на «Моспроект-3» (генподрядчик строительства метро в Красноярске) и требовал с компании почти миллиард рублей за «нравственные страдания».

Читайте также:
Мать экс-проектировщика Олега Митволя просит Путина разобраться в деле ее сынаЭкс-министра финансов края допросили в суде по делу Лапшина о махинациях с метро
#Никита Алексеев#Люди#Общество#Красноярск#Метро#Суд#Банкротство#Строительство метро#Олег Митволь#Банкрот#Олег Митволя#Арбитражный суд#КрасноярскТИСИЗ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика