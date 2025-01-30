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Posted 30 января, 08:57

Published 30 января, 08:57

Modified 30 января, 10:36

Updated 30 января, 10:36

Рассказываем, на сколько выросла оплата больничного в Красноярском крае

Рассказываем, на сколько выросла оплата больничного в Красноярском крае

30 января 2025, 08:57
Фото: 1MI.
Размер пособия по временной нетрудоспособности в Красноярском крае вырос с января 2025 года.

Оплата больничных основывается на заработной плате получателя. Однако существуют минимальный и максимальный размер оплаты. Минимальная сумма зависит от МРОТ, а максимальная определяется правительством.

Теперь оплата больничного, по данным краевого Соцфонда, составляет до 5 673,97 рубля в день. При стаже более 8 лет работник получит 100% от среднего дохода, от 5 до 8 лет — 80%, меньше 5 лет — 60%.

Максимальный размер пособия в месяц при стаже от 8 лет — 172 488,69 рубля.

  • С 1 января 2025 года в Красноярском крае размер краевого материнского капитала вырос практически на девять тысяч рублей. Сейчас он составляет 184 916 рублей.
  • Еще в Красноярском крае увеличат размер единовременного пособия при рождении ребенка. Его проиндексируют с 1 февраля.
  • Тут мы рассказывали, как изменятся пенсии, другие пособия и выплаты в 2025 году. А здесь писали о том, что и на сколько станет дороже для жителей.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#Больничный#Оплата#Пособия#Социальный фонд
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