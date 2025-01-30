Рассказываем, на сколько выросла оплата больничного в Красноярском крае

Posted 30 января, 08:57
Published 30 января, 08:57
Modified 30 января, 10:36
Updated 30 января, 10:36
Оплата больничных основывается на заработной плате получателя. Однако существуют минимальный и максимальный размер оплаты. Минимальная сумма зависит от МРОТ, а максимальная определяется правительством.
Теперь оплата больничного, по данным краевого Соцфонда, составляет до 5 673,97 рубля в день. При стаже более 8 лет работник получит 100% от среднего дохода, от 5 до 8 лет — 80%, меньше 5 лет — 60%.
Максимальный размер пособия в месяц при стаже от 8 лет — 172 488,69 рубля.