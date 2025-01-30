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Posted 30 января, 09:50

Published 30 января, 09:50

Modified 30 января, 09:52

Updated 30 января, 09:52

Школьница рассказала о встрече с «маньяком», из-за которого паникует Зеленая роща

Школьница рассказала о встрече с «маньяком», из-за которого паникует Зеленая роща

30 января 2025, 09:50
Фото: tvknews.ru.
В Красноярске 15-летняя школьница рассказала о встрече с мужчиной, который не давал ей пройти. В местных чатах считают, что в микрорайоне появился «маньяк».

26 января в соцсетях появились сообщения о том, что во дворе на Мате Залки полицейские якобы ловят «маньяка», который «насилует детей». Позднее в полиции назвали эту информацию фейком и сказали, что полицейские приезжали во двор из-за другой «оперативной работы».

Однако в чатах жителей Зеленой рощи появились новые сообщения. В них местные жители рассказали, что 27 января некий мужчина не давал пройти 15-летней школьнице в подъезде, но его спугнули.

В полиции «ПМ» заявили, что мужчина шел за девочкой, но нападения не было. Однако сейчас полицейские устанавливают его личность и проводят проверку.

Жительница одного из домов на Ястынской рассказала ТВК, что жители Зеленой рощи несколько недель обсуждают информацию о подозрительном мужчине и пишут якобы о еще нескольких случаях. В полиции же говорили, что к ним не поступало сообщений о других фактах.

Родители попросили руководство школы № 141 даже перевести детей на удаленку. В учреждении ответили, что у них «все спокойно» и никаких рекомендаций от полиции к ним не поступало.

В разговоре с ТВК 15-летняя школьница, которой не давал пройти мужчина, рассказала, что лифт в ее доме едет только до 9 этажа. Семья школьницы живет на 10. Выйдя из лифта, девочка услышала звук ключей и подумала, что это кто-то из соседей.

Когда она поднялась на свой этаж, то увидела незнакомца. Школьница говорит, что мужчина не давал ей пройти и задел плечом, когда она от него убегала. После этого она начала звонить в дверь своей квартиры.

«Этот мужчина услышал мужской голос за дверью. Отчим мне сказал: „Ты закрывала на ключ“. Мужчина этот сразу убежал. Я быстро открываю дверь и начинаю орать: „Там какой-то мужик, он не давал мне пройти“».

Некий мужчина в тот день попал на камеру наблюдения. Школьница уверена, что это именно тот человек, который не давал ей пройти. Теперь школьницу всегда сопровождают взрослые, потому что она боится выходить даже в подъезд.

Видео: tvknews.ru.

В разговоре с журналистами мама школьницы сказала, что после огласки ей начали писать неизвестные и требовать доказательств.

После случая в подъезде семья напугана и не спит несколько ночей. Сама женщина теперь каждый раз осматривается при выходе из лифта.

«Я хочу, чтобы из детей больше никто не пострадал, чтобы родители как-то следили за ними, пока того мужчину не поймают. А обманывать — у меня нет цели».

По словам красноярки, теперь и другие девочки из их подъезда ходят в школу в сопровождении взрослых.

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