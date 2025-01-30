prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 12:31

Published 30 января, 12:31

Modified 30 января, 12:33

Updated 30 января, 12:33

«Сибиряк» хочет отсудить 134 млн рублей за проект больницы в Красноярске

«Сибиряк» хочет отсудить 134 млн рублей за проект больницы в Красноярске

30 января 2025, 12:31
Фото: prmira.ru.
Компания «Сибиряк» хочет отсудить от управления капитального строительства края 134,9 миллиона рублей.

Такой иск представители застройщика подали в Арбитражный суд. Контракт на строительство больницы с «Сибиряком» заключили в феврале 2023 года — нужно было внести изменения в проектную и рабочую документацию, построить и закупить оборудование.

«Как указывает истец, обязательства по контракту им выполнены, полный комплект откорректированной проектной и рабочей документации (включая сметы и результаты инженерных изысканий) по объекту направлены в адрес ответчика.
Однако последний, по утверждению истца, отказался от приемки вышеуказанной документации и, соответственно, от оплаты работ, что и явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском», — пишут в суде.

Иск пока не приняли к производству. Суд должен принять или отклонить его в течение 5 рабочих дней.

  • Владимир Егоров, владелец «Сибиряка», сейчас находится под следствием. Его подозревают в мошенничестве при строительстве развязки на Северном шоссе. В начале декабря 2024 года Егоров просил выпустить его из СИЗО из-за состояния здоровья. Однако суд оставил владельца «Сибиряка» под арестом.
  • Позднее следователи завели еще одно уголовное дело против владельца «Сибиряка» Владимира Егорова — за мошенничестве в особо крупном размере.
  • Семья Егоровых входит в топ-10 богатейших людей края. Известно, что у Владимира и Натальи Егоровых есть старший сын Константин, младший Антон — он сейчас в СИЗО и дочь Александра Савельева. Каждый из них, за исключением Натальи, фигурировал в уголовных делах о мошенничестве. Тут мы рассказывали о уголовных делах семьи.
Читайте также:
Дела семейные: как Егоров нанял Егорова для строительства развязки на ПашенныйПравительство края будет судиться с УФАС из-за школы Усса, которую строил ЕгоровЕгоров не смог вернуть земли комбайнового завода для застройки
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Иск#Сибиряк#Владимир Егоров#Арбитражный суд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика