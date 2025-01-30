«Сибиряк» хочет отсудить 134 млн рублей за проект больницы в Красноярске

Семья Егоровых

в топ-10 богатейших людей края. Известно, что у Владимира и Натальи Егоровых есть старший сын Константин, младший Антон —

и дочь Александра Савельева. Каждый из них, за исключением Натальи, фигурировал в уголовных делах о мошенничестве.

о уголовных делах семьи.