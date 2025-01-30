«Сибиряк» хочет отсудить 134 млн рублей за проект больницы в Красноярске

Posted 30 января, 12:31
Published 30 января, 12:31
Modified 30 января, 12:33
Updated 30 января, 12:33
Такой иск представители застройщика подали в Арбитражный суд. Контракт на строительство больницы с «Сибиряком» заключили в феврале 2023 года — нужно было внести изменения в проектную и рабочую документацию, построить и закупить оборудование.
«Как указывает истец, обязательства по контракту им выполнены, полный комплект откорректированной проектной и рабочей документации (включая сметы и результаты инженерных изысканий) по объекту направлены в адрес ответчика.
Однако последний, по утверждению истца, отказался от приемки вышеуказанной документации и, соответственно, от оплаты работ, что и явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском», — пишут в суде.
Иск пока не приняли к производству. Суд должен принять или отклонить его в течение 5 рабочих дней.