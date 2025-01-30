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Posted 30 января, 09:45

Published 30 января, 09:45

Modified 30 января, 11:24

Updated 30 января, 11:24

В крае парень взял авто матери и разбился. Ему исполнилось 18 лет три дня назад

В крае парень взял авто матери и разбился. Ему исполнилось 18 лет три дня назад

30 января 2025, 09:45
Фото: ГАИ Красноярского края.
В ДТП в Норильске погиб 18-летний водитель. Он взял автомобиль своей матери.

Авария произошла днем 28 января на четвёртом километре автодороги района Талнах. 18-летний водитель Renault Logan выехал на встречку, где столкнулся с «Камазом» под управлением 59-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы и скончался в больнице. Водитель «Камаза» не пострадал.

Фото: ГАИ Красноярского края

В краевой госавтоинспекции рассказали изданию «КП-Красноярск», что у погибшего не было прав. Машина принадлежит его матери.

«Машину в рамках дела его матери вернули, сейчас будет проводиться проверка. На трассе нет знаков и камер, уже не установим, с какой скоростью было столкновение, это уже будет в рамках следствия», — отметили в ГАИ.

Сообщается, что за три дня до аварии погибший отметил день рождения. Ему как раз исполнилось 18 лет.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#ДТП#Норильск#Авария#Красноярский край#ГАИ#Погибший
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