В крае парень взял авто матери и разбился. Ему исполнилось 18 лет три дня назад

Posted 30 января, 09:45
Published 30 января, 09:45
Modified 30 января, 11:24
Updated 30 января, 11:24
Авария произошла днем 28 января на четвёртом километре автодороги района Талнах. 18-летний водитель Renault Logan выехал на встречку, где столкнулся с «Камазом» под управлением 59-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель легковушки получил травмы и скончался в больнице. Водитель «Камаза» не пострадал.
В краевой госавтоинспекции рассказали изданию «КП-Красноярск», что у погибшего не было прав. Машина принадлежит его матери.
«Машину в рамках дела его матери вернули, сейчас будет проводиться проверка. На трассе нет знаков и камер, уже не установим, с какой скоростью было столкновение, это уже будет в рамках следствия», — отметили в ГАИ.
Сообщается, что за три дня до аварии погибший отметил день рождения. Ему как раз исполнилось 18 лет.