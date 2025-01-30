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Posted 30 января, 04:57

Published 30 января, 04:57

Modified 30 января, 05:02

Updated 30 января, 05:02

В Красноярске навсегда изменится схема движения около «Платинум Арены»

В Красноярске навсегда изменится схема движения около «Платинум Арены»

30 января 2025, 04:57
Фото: Мэрия Красноярска.
В Красноярске с 10 февраля введут ограничения на улице Лесников. Они будут действовать на постоянной основе.

Ограничительные меры введут на участке в районе дома на Лесников, 23. Автомобилистам запретят ездить со скоростью больше 40 км/ч. Еще водителям запретят парковаться и останавливаться с обеих сторон проезжей части.

В мэрии объяснили, что схему движения решили изменить для увеличения пропускной способности и общественной безопасности.

Несмотря на «лежачий полицейский», автовладельцы не всегда снижают скорость.

Кроме того, на участке из-за припаркованных машин сужена проезжая часть и другие автомобили не могут нормально проехать. В итоге это приводит к дорожным конфликтам.

  • До этого мы рассказывали о том, что в Красноярске с февраля навсегда изменят схему движения на улице Конституции СССР.
  • После выхода материала красноярка Варвара обратилась в редакцию «ПМ» и спросила, могут ли власти снять запрет на парковку в ночное время. Вот что ответили в мэрии.
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