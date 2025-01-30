В Красноярске навсегда изменится схема движения около «Платинум Арены»

Posted 30 января, 04:57
Published 30 января, 04:57
Modified 30 января, 05:02
Updated 30 января, 05:02
Ограничительные меры введут на участке в районе дома на Лесников, 23. Автомобилистам запретят ездить со скоростью больше 40 км/ч. Еще водителям запретят парковаться и останавливаться с обеих сторон проезжей части.
В мэрии объяснили, что схему движения решили изменить для увеличения пропускной способности и общественной безопасности.
Несмотря на «лежачий полицейский», автовладельцы не всегда снижают скорость.
Кроме того, на участке из-за припаркованных машин сужена проезжая часть и другие автомобили не могут нормально проехать. В итоге это приводит к дорожным конфликтам.