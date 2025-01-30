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Posted 30 января, 01:09

Published 30 января, 01:09

Modified 30 января, 10:57

Updated 30 января, 10:57

В Красноярске возобновили дело о драке футболистов «Енисея» на базе отдыха

В Красноярске возобновили дело о драке футболистов «Енисея» на базе отдыха

30 января 2025, 01:09
Фото: t.me/borusio.
В Красноярске по требованию прокуратуры возобновили дело о драке футболистов «Енисея» с отдыхающими на базе отдыха.

Конфликт произошел 13 мая в 21:30 на базе отдыха «Зеленка» в Советском районе Красноярска. Одна из отдыхающих Лилия заявила, что футболисты со своими семьями вели себя шумно и не реагировали на их просьбы быть тише. После этого между ними началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Судя по опубликованному ролику, первый удар нанёс не игрок команды. Лилия это признала и заявила, что ее отчим разозлился после того, как оскорбили ее мать, за что футболист «получил в ответ».

По факту конфликта полиция завела уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Сильнее всех в драке пострадал муж Лилии Кирилл Углянский — врачи диагностировали перелом лобной кости и сотрясение головного мозга.

Видео: t.me/borusio.

В январе стало известно, что полиция прекратила уголовное дело из-за «отсутствия события преступления». Судмедэксперты не смогли определить тяжесть вреда здоровью потерпевшего.

Как пояснили «ПМ» в прокуратуре, после завершения лечения потерпевший должен был обратиться к экспертам и предоставить документы по лечению. Однако он этого не сделал.

29 января в прокуратуре сообщили о возобновлении уголовного дела. В ведомстве считают, что при расследовании полицейские не выполнили весь объем следственных действий.

В итоге из-за нарушения уголовно-процессуального законодательства прокуратура внесла представление в адрес замруководителя регионального управления МВД. Сейчас полицейские возобновили дознание и продолжают расследование уголовного дела.

Футболист «Енисея» Владимир Хозин в разговоре с журналистом Иваном Карповым заявлял, что отдыхающие весь вечер провоцировали его и других игроков команды.

Также Хозин говорил, что Лилия вымогала у футболистов деньги и угрожала, что общественность узнает о драке и все будут против них.

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