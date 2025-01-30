В Красноярске возобновили дело о драке футболистов «Енисея» на базе отдыха

Posted 30 января, 01:09
Published 30 января, 01:09
Modified 30 января, 10:57
Updated 30 января, 10:57
Конфликт произошел 13 мая в 21:30 на базе отдыха «Зеленка» в Советском районе Красноярска. Одна из отдыхающих Лилия заявила, что футболисты со своими семьями вели себя шумно и не реагировали на их просьбы быть тише. После этого между ними началась словесная перепалка, которая переросла в драку.
Судя по опубликованному ролику, первый удар нанёс не игрок команды. Лилия это признала и заявила, что ее отчим разозлился после того, как оскорбили ее мать, за что футболист «получил в ответ».
По факту конфликта полиция завела уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Сильнее всех в драке пострадал муж Лилии Кирилл Углянский — врачи диагностировали перелом лобной кости и сотрясение головного мозга.
В январе стало известно, что полиция прекратила уголовное дело из-за «отсутствия события преступления». Судмедэксперты не смогли определить тяжесть вреда здоровью потерпевшего.
Как пояснили «ПМ» в прокуратуре, после завершения лечения потерпевший должен был обратиться к экспертам и предоставить документы по лечению. Однако он этого не сделал.
29 января в прокуратуре сообщили о возобновлении уголовного дела. В ведомстве считают, что при расследовании полицейские не выполнили весь объем следственных действий.
В итоге из-за нарушения уголовно-процессуального законодательства прокуратура внесла представление в адрес замруководителя регионального управления МВД. Сейчас полицейские возобновили дознание и продолжают расследование уголовного дела.
Футболист «Енисея» Владимир Хозин в разговоре с журналистом Иваном Карповым заявлял, что отдыхающие весь вечер провоцировали его и других игроков команды.
Также Хозин говорил, что Лилия вымогала у футболистов деньги и угрожала, что общественность узнает о драке и все будут против них.