В Москве могут закрыть магазины «Светофор» красноярских миллиардеров

Posted 30 января, 08:55
Published 30 января, 08:55
Modified 30 января, 11:41
Updated 30 января, 11:41
Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на судебные материалы. Суд удовлетворил уже четыре иска Роспотребнадзора к ООО «Торгсервис 150» и ООО «Торгсервис 50» (компании управляющие «Светофорами» в Москве и области) о приостановке работы магазинов на 60-90 суток. Ведомство, как сообщают журналисты, обнаружило в помещениях насекомых, мусор, просроченные продукты и выявило нарушения правил хранения продукции.
Всего в столице и Подмосковье находятся 17 магазинов сети, согласно данным с сайта компании.
«Проспект Мира» обратился за комментарием в краевой Роспотребнадзор с вопросом, проводят ли проверки магазинов «Светофор» в Красноярске. Нам ответили, что если появится информация по этому поводу, то они ее разместят в своем телеграм-канале.
В середине января стало известно, что торговую сеть «Светофор» ждут внеплановые проверки от надзорных органов в регионах. Поводом стали жалобы поставщиков.
Ранее Федеральная антимонопольная служба оштрафовала пять логистических центров «Светофора» за нарушения закона о торговле и завела еще одно дело.