В Москве могут закрыть магазины «Светофор» красноярских миллиардеров

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на судебные материалы. Суд удовлетворил уже четыре иска Роспотребнадзора к ООО «Торгсервис 150» и ООО «Торгсервис 50» (компании управляющие «Светофорами» в Москве и области) о приостановке работы магазинов на 60-90 суток. Ведомство, как сообщают журналисты, обнаружило в помещениях насекомых, мусор, просроченные продукты и выявило нарушения правил хранения продукции.