prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 08:55

Published 30 января, 08:55

Modified 30 января, 11:41

Updated 30 января, 11:41

В Москве могут закрыть магазины «Светофор» красноярских миллиардеров

В Москве могут закрыть магазины «Светофор» красноярских миллиардеров

30 января 2025, 08:55
Фото: prmira.ru.
Больше половины магазинов торговой сети «Светофор» в Москве и Московской области могут приостановить работу из-за санитарно-эпидемиологических нарушений.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на судебные материалы. Суд удовлетворил уже четыре иска Роспотребнадзора к ООО «Торгсервис 150» и ООО «Торгсервис 50» (компании управляющие «Светофорами» в Москве и области) о приостановке работы магазинов на 60-90 суток. Ведомство, как сообщают журналисты, обнаружило в помещениях насекомых, мусор, просроченные продукты и выявило нарушения правил хранения продукции.

Всего в столице и Подмосковье находятся 17 магазинов сети, согласно данным с сайта компании.

«Проспект Мира» обратился за комментарием в краевой Роспотребнадзор с вопросом, проводят ли проверки магазинов «Светофор» в Красноярске. Нам ответили, что если появится информация по этому поводу, то они ее разместят в своем телеграм-канале.

В середине января стало известно, что торговую сеть «Светофор» ждут внеплановые проверки от надзорных органов в регионах. Поводом стали жалобы поставщиков.

Ранее Федеральная антимонопольная служба оштрафовала пять логистических центров «Светофора» за нарушения закона о торговле и завела еще одно дело.

  • Сеть «Светофор» основала красноярская семья Шнайдер. К 2024 году 57-летний Сергей Шнайдер стал долларовым миллиардером. Его состояние оценивалось в 1,4 миллиарда долларов.
Читайте также:
В два раза больше бюджета Красноярска: стала известна выручка сети «Светофор»Краевой Роспотребнадзор проверил сеть магазинов «Светофор». Что там не так?«Светофор» хочет открыть мегамаркеты в Красноярске. Они будут размером с «Ашан»
#Владислав Савончик#Магазины#Москва#Жалобы#Роспотребнадзор#Светофор#Миллиардеры#Санитарно-эпидемиологические нарушения#Проверки#Шнайдеры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика