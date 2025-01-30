prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 08:02

Published 30 января, 08:02

Modified 30 января, 10:34

Updated 30 января, 10:34

В Сибири снова отменяют концерты Лолиты. В Красноярске тоже?

В Сибири снова отменяют концерты Лолиты. В Красноярске тоже?

30 января 2025, 08:02
Фото: www.lolita.su.
Певица Лолита Милявская заявила об отмене своих концертов в Кемерове и Новокузнецке. Причиной отмены мероприятий стали «технические неисправности» на площадках. Рассказываем, состоится ли концерт в Красноярске.

25 января депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина в своем телеграм-канале написала, что Лолита Милявская и Диана Арбенина, которые собираются выступать в Красноярске, «хорошо известны своим отношением к СВО», и заявила, что «предателям не место на сцене».

«Не думаю, что эти концерты придутся по вкусу бойцам и их семьям, да и волонтеры от таких мероприятий не в восторге».

В сети начались споры. Многие стали защищать артистов, однако были и те, кто поддержал депутата. Сама Лолита высмеяла заявление Пензиной.

Выступление Лолиты в Кемерове должно было пройти 17 февраля в комплексе «Арена». Однако представители площадки прислали певице письмо, в котором сообщается об отмене концерта из-за замены кабеля электроснабжения. Лолита публикует этот документ в своем телеграм-канале.

«Хотя до концерта еще три недели, именно в эти три дня проходит ремонт, когда в один из них должен был состояться мой концерт. Ай-яй-яй. Ну как плохо вы обслуживаете зал. Не дай бог, сейчас еще сгорит что-нибудь до моего приезда, будете отвечать перед людьми», — говорит певица.
Фото: t.me/lolitamilyavskaya

В Новокузнецке Лолита должна была выступать 15 февраля, но концерт тоже не состоится по техническим причинам. Владелец зала заявил, что у него «закончился паспорт безопасности объекта, и они не знают, когда выдадут новый».

«Вы понимаете, что это всё — техника безопасности, это катастрофические вещи. Это означает, что у одних нет паспорта безопасности, а они проводят какие-то концерты и фестивали, дети ходят, а у других — кабель, а кабель — это пожар. Вы же понимаете, к чему это может привести? Поэтому в эти залы просто не ходите, это опасно. Они сами это подтвердили», — прокомментировала артистка.

В Красноярске концерт певицы запланирован на 11 февраля в «Гранд Холле Сибирь». Как сообщили корреспонденту «ПМ» в концертном зале, «никакой информации об отмене» у них нет.

На Лолиту обрушилась волна критики после её участия в «голой» вечеринке, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева в конце 2023 года. После этого концерты Лолиты в 2024 году и других артистов начали отменять в разных городах России, в том числе и в Красноярске. Выступления не состоялись в Омске, Новосибирске и других городах.

Выступление певицы должно было состояться 7 апреля 2024 года, однако его отменили. При этом изначально концертная площадка утверждала, что планов отменять концерт нет. Лолита в своих соцсетях отмечала, что концерты в рамках тура не состоятся «по просьбам общественников».

Читайте также:
Красноярцы стали защищать Лолиту и Арбенину после просьбы депутата отменить певиц«Уведут же сразу!»: Лолита отговорила поклонницу от развода во время концерта в Красноярске
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Концерты#Артист#Лолита#Выступление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика