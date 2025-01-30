В Сибири снова отменяют концерты Лолиты. В Красноярске тоже?

Posted 30 января, 08:02
Published 30 января, 08:02
Modified 30 января, 10:34
Updated 30 января, 10:34
25 января депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина в своем телеграм-канале написала, что Лолита Милявская и Диана Арбенина, которые собираются выступать в Красноярске, «хорошо известны своим отношением к СВО», и заявила, что «предателям не место на сцене».
«Не думаю, что эти концерты придутся по вкусу бойцам и их семьям, да и волонтеры от таких мероприятий не в восторге».
В сети начались споры. Многие стали защищать артистов, однако были и те, кто поддержал депутата. Сама Лолита высмеяла заявление Пензиной.
Выступление Лолиты в Кемерове должно было пройти 17 февраля в комплексе «Арена». Однако представители площадки прислали певице письмо, в котором сообщается об отмене концерта из-за замены кабеля электроснабжения. Лолита публикует этот документ в своем телеграм-канале.
«Хотя до концерта еще три недели, именно в эти три дня проходит ремонт, когда в один из них должен был состояться мой концерт. Ай-яй-яй. Ну как плохо вы обслуживаете зал. Не дай бог, сейчас еще сгорит что-нибудь до моего приезда, будете отвечать перед людьми», — говорит певица.
В Новокузнецке Лолита должна была выступать 15 февраля, но концерт тоже не состоится по техническим причинам. Владелец зала заявил, что у него «закончился паспорт безопасности объекта, и они не знают, когда выдадут новый».
«Вы понимаете, что это всё — техника безопасности, это катастрофические вещи. Это означает, что у одних нет паспорта безопасности, а они проводят какие-то концерты и фестивали, дети ходят, а у других — кабель, а кабель — это пожар. Вы же понимаете, к чему это может привести? Поэтому в эти залы просто не ходите, это опасно. Они сами это подтвердили», — прокомментировала артистка.
В Красноярске концерт певицы запланирован на 11 февраля в «Гранд Холле Сибирь». Как сообщили корреспонденту «ПМ» в концертном зале, «никакой информации об отмене» у них нет.
На Лолиту обрушилась волна критики после её участия в «голой» вечеринке, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева в конце 2023 года. После этого концерты Лолиты в 2024 году и других артистов начали отменять в разных городах России, в том числе и в Красноярске. Выступления не состоялись в Омске, Новосибирске и других городах.
Выступление певицы должно было состояться 7 апреля 2024 года, однако его отменили. При этом изначально концертная площадка утверждала, что планов отменять концерт нет. Лолита в своих соцсетях отмечала, что концерты в рамках тура не состоятся «по просьбам общественников».