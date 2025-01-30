В Сибири снова отменяют концерты Лолиты. В Красноярске тоже?

На Лолиту обрушилась волна критики после её участия в «голой» вечеринке, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева в конце 2023 года. После этого концерты Лолиты в 2024 году и других артистов начали отменять в разных городах России, в том числе и в Красноярске. Выступления не состоялись в Омске, Новосибирске и других городах.