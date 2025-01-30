«За дело с горящими глазами»: 242 курсанта прошли практику в Енисейском пароходстве

В 2024 году на судах Енисейского речного пароходства прошли практику 242 курсанта, из них — 132 учащихся Красноярского института водного транспорта, 75 из Красноярского техникума транспорта и сервиса, а также курсанты из Омска, Нижнего Новгорода и Великого Устюга.

«Курсанты подошли к практике ответственно, отработали хорошо. Молодцы! Отрадно видеть, когда практиканты работают на флоте с удовольствием, берутся за дело с горящими глазами. Лучших из них после окончания обучения мы пригласим на работу», — подчеркнул исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов. Один из отличников практики — пятикурсник Красноярского института водного транспорта Данил Васильев. Во время навигации работал мотористом-рулевым на танкере «Пётр Щетинкин» Красноярского судоремонтного центра. Парень родом из Канска и пока единственный из флотских в своей семье. Фото: Енисейское речное пароходство «Учусь на судоводителя, это была уже вторая моя плавательная практика. В прошлом году она проходила на сухогрузном теплоходе „Краснодар“, а в этом я сам попросился на танкер. Практика началась в апреле, я с экипажем участвовал в ремонтных работах на судне, готовил его к навигации, помогал монтировать новые дизели. В рейс мы ушли в конце мая. Работали на линии Красноярск — Дудинка всю навигацию, которая завершилась в ноябре. Хочу поблагодарить команду танкера, которая помогала мне, обучала флотскому делу», — поделился впечатлениями Данил Васильев. Енисейское речное пароходство — ведущий грузоперевозчик на Енисее. Флот компании насчитывает более 400 судов различного назначения, на которых трудятся свыше 1000 человек.