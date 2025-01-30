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Posted 30 января, 06:50

Published 30 января, 06:50

Modified 30 января, 10:39

Updated 30 января, 10:39

Женщина два года жила без части челюсти и не могла есть. Помогли красноярские врачи

Женщина два года жила без части челюсти и не могла есть. Помогли красноярские врачи

30 января 2025, 06:50
Фото: Красноярская краевая клиническая больница.
Жительница Красноярского края лишилась части нижней челюсти из-за опухоли. Врачи краевой больницы провели женщине уникальную операцию и вернули возможность нормально есть и говорить.

Эту историю рассказали в пресс-службе краевой больницы в конце декабря. Жительнице около двух лет назад удалили доброкачественную опухоль вместе с частью лицевого скелета. После этого женщину стали беспокоить эстетический дефект, нарушение речи и невозможность нормально есть.

Хирурги краевой больницы создали 3D-модель челюсти. По её размерам из малоберцовой кости пациентки сделали трансплантат.

Такую операцию в краевой больнице и в регионе делали впервые — она длилась больше 8 часов. Сейчас пациентка уже выписана из больницы.

С женщиной по имени Анжела, которой проводили операцию, и хирургами пообщались журналисты издания «КП-Красноярск». Как говорит Анжела, в марте 2022 года она почувствовала, что что-то не так в нижней челюсти.

«Прямо посредине надавливаешь пальцем и какая-то неясная боль у корней зубов. Думала, пройдет, но в июне все же пошла к стоматологу у себя, в Кодинске. Тот сделал рентген, посмотрел: „Ничего плохого не вижу, кроме одной старой пломбы“. На всякий случай ее перелечили», — говорит женщина.

Врач сказал Анжеле, что если ощущение дискомфорта не исчезнет, стоит пройти осмотр в Красноярске — там есть цифровое оборудование, и смогут поставить точный диагноз. Так пациентка оказалась на консультации у челюстно-лицевого специалиста. Ей поставили диагноз: новообразование.

В октябре 2022 года Анжеле удалили новообразование и отправили на гистологию. Оказалось, что опухоль доброкачественная, но она слишком быстро растет и может перейти на новое место.

«Я думала, почему это случилось именно со мной? За что? Боялась, что все будет плохо. Мужу я сказала правду, только когда врачи убедили, что моей жизни это не угрожает».

В декабре 2022 года состоялась первая операция — её провел челюстно-лицевой хирург Андрей Симонов. Пораженный участок челюсти удалили. Затем с подвздошной кости сделали имплантат и установили его в подбородок.

«Андрей Гербертович сделал все возможное, я уверена в этом на сто процентов. Но моей обновленной челюсти чего-то не хватало. Она не отторгала пересаженную косточку, та срослась с двух сторон. Просто ей не хватило кровоснабжения, как мне объяснили. И получилось, что эта серединка за год перестала функционировать. И от этого появились дефекты», — рассказывает Анжела.
Фото: Красноярская краевая клиническая больница

В декабре 2023 года была еще одна операция: костяную «заплатку» удалили и установили титановую пластину. С ней женщина проходила до декабря 2024 года.

В декабре 2024 года ей пересадили в челюсть другую кость, с ноги, с сосудистой ножкой.

Фото: Красноярская краевая клиническая больница

Челюстно-лицевой хирург Андрей Симонов рассказал, что операция прошла в три этапа.

«Операция прошла в три этапа. Сначала Вадим Тигранович [микрохирург, второй хирург, выполнявший операцию — прим.ред.] забрал биоматериал с материнского ложа вместе с сосудистой ножкой. Затем я перенес кость на подбородок. Наконец, Вадим Тигранович сшил сосуды. Только представьте, что диаметр сосуда — 2 — 2,5 миллиметра, на каждый было наложено под микроскопом по 11 швов в окружности».

После этого челюсть получила полноценное кровоснабжение. Когда все функции будут восстановлены, через три-четыре месяца, останется установить зубные импланты.

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