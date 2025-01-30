Житель Красноярского края застрял в сугробе и едва не погиб

Posted 30 января, 04:42
Published 30 января, 04:42
Modified 30 января, 10:52
Updated 30 января, 10:52
Как рассказали краевые спасатели, к ним поступило сообщение от отдыхающих туристической базы, что на левом берегу водохранилища в сугробе замерзает мужчина.
На аэролодке спасатели добрались до места. Оказалось, что мужчина уже не мог сам передвигаться, пришлось использовать носилки.
Пострадавшего доставили в здание Дивногорского поисково-спасательного отряда. Там его отогревали теплым чаем до приезда медиков. Мужчина получил обморожение правой кисти, ушных раковин и общее переохлаждение.