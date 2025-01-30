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Posted 30 января, 04:42

Published 30 января, 04:42

Modified 30 января, 10:52

Updated 30 января, 10:52

Житель Красноярского края застрял в сугробе и едва не погиб

Житель Красноярского края застрял в сугробе и едва не погиб

30 января 2025, 04:42
Фото: КГКУ «Спасатель».
На берегу Красноярского водохранилища 38-летний мужчина застрял в сугробе. Его заметили туристы.

Как рассказали краевые спасатели, к ним поступило сообщение от отдыхающих туристической базы, что на левом берегу водохранилища в сугробе замерзает мужчина.

На аэролодке спасатели добрались до места. Оказалось, что мужчина уже не мог сам передвигаться, пришлось использовать носилки.

Пострадавшего доставили в здание Дивногорского поисково-спасательного отряда. Там его отогревали теплым чаем до приезда медиков. Мужчина получил обморожение правой кисти, ушных раковин и общее переохлаждение.

  • Ранее мы рассказывали, как красноярец сутки провел на отрезанном водой острове в Татышев-парке и едва не погиб.
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#Владислав Савончик#Лед
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