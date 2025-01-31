80% красноярцев оказались довольны своей работой и карьерой

Posted 31 января, 12:23
Published 31 января, 12:23
Modified 31 января, 12:25
Updated 31 января, 12:25
Данные «ПМ» предоставили аналитики «Авито Работы». По результатам исследования, В Красноярске 80% опрошенных оказались довольны своей работой и карьерой.
В топ городов еще вошли Челябинск — 71%, Самара — 70%, Москва, Воронеж и Краснодар — по 68%.
При этом только у 77% красноярцев повысился заработок в 2024 году. Об увеличении заработка еще сообщали жители Казани — 84%, Краснодара — 79%, Воронежа и Екатеринбурга — по 78%.