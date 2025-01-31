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Posted 31 января, 12:23

Published 31 января, 12:23

Modified 31 января, 12:25

Updated 31 января, 12:25

80% красноярцев оказались довольны своей работой и карьерой

80% красноярцев оказались довольны своей работой и карьерой

31 января 2025, 12:23
Фото: 1MI.
Красноярск занял первое место в рейтинге довольных карьерой городов.

Данные «ПМ» предоставили аналитики «Авито Работы». По результатам исследования, В Красноярске 80% опрошенных оказались довольны своей работой и карьерой.

В топ городов еще вошли Челябинск — 71%, Самара — 70%, Москва, Воронеж и Краснодар — по 68%.

При этом только у 77% красноярцев повысился заработок в 2024 году. Об увеличении заработка еще сообщали жители Казани — 84%, Краснодара — 79%, Воронежа и Екатеринбурга — по 78%.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Работа#Зарплата#Карьера
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