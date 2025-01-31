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Posted 31 января, 05:04

Published 31 января, 05:04

Modified 31 января, 05:08

Updated 31 января, 05:08

Авария с двумя погибшими произошла на трассе под Красноярском

Авария с двумя погибшими произошла на трассе под Красноярском

31 января 2025, 05:04
Фото: ЧП Красноярск.
Смертельное ДТП произошло в районе развязки у Кубеково. Телеграм-канал «ЧП-Красноярск» пишет, предположительно погибли два человека, среди них ребенок.
Видео: ЧП Красноярск.

В Госавтоинспекции пока уточняют подробности. Судя по данным онлайн-карт, на этом участке дороги есть затруднения.

#Владислав Савончик#Видео#ДТП#Красноярск#Авария#Погибшие#Госавтоинспекция
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