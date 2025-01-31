Авито в топе лучших и работодателей России в категории ИТ по версии HeadHunter

Posted 31 января, 09:52
Published 31 января, 09:52
Modified 31 января, 09:54
Updated 31 января, 09:54
Ежегодный рейтинг HeadHunter оценивает компании по трём ключевым аспектам: экспертная оценка HR-специалистов компании, eNPS-опрос сотрудников (оценка удовлетворенности работой в компании) и опрос 686 тысяч соискателей hh.ru.
Ранее компания неоднократно получала признание в авторитетных рейтингах: Авито удостоился платинового статуса в списке Forbes и высшей оценки от РБК, платформа была названа лучшим работодателем для студентов по версии FutureToday и победила в категории «Маркетплейсы и Ecommerce» от Changellenge.
В Авито работают 10 тысяч сотрудников, а офисы расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Самаре. Вакансии в компании можно посмотреть по ссылке.