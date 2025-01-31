Богучанская ГЭС установила новый рекорд годовой выработки

В течение года коллектив ГЭС не только обновил производственные рекорды (включая месячные и квартальные), но и выполнил программы плановых и капитальных ремонтов основного оборудования. Испытания кранов и другие работы проводились в строгом соответствии с техническими регламентами. По указаниям ЕнБВУ, станция работает с расходом воды 3100–3400 м³/с — такой диапазон установлен в декабре 2024-го и сохранится до конца января 2025 года.