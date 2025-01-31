Богучанская ГЭС установила новый рекорд годовой выработки

Posted 31 января, 10:42
Published 31 января, 10:42
Modified 31 января, 10:44
Updated 31 января, 10:44
Богучанская ГЭС завершила 2024 год с историческим показателем, обеспечив энергопотребление юго-восточной части Сибирского федерального округа, где спрос на электроэнергию продолжает расти. По прогнозам Объединённого диспетчерского управления (ОДУ) Сибири, в ближайшее десятилетие регион может столкнуться с дефицитом энергии. Чтобы минимизировать риски, ОДУ и Енисейское бассейновое водное управление (ЕнБВУ) совместно оптимизируют режимы работы водохранилищ, балансируя объёмы воды между сезонами и годами.
В течение года коллектив ГЭС не только обновил производственные рекорды (включая месячные и квартальные), но и выполнил программы плановых и капитальных ремонтов основного оборудования. Испытания кранов и другие работы проводились в строгом соответствии с техническими регламентами. По указаниям ЕнБВУ, станция работает с расходом воды 3100–3400 м³/с — такой диапазон установлен в декабре 2024-го и сохранится до конца января 2025 года.
Первый ток Богучанская ГЭС дала в ноябре 2012 года, когда в промышленную эксплуатацию ввели три гидроагрегата. С 1 декабря того же года станция начала поставлять энергию на оптовый рынок. Строительство объекта завершилось в 2017-м после ввода мостового перехода вдоль гребня плотины. Сегодня БоГЭС остается ключевым звеном энергосистемы Сибири.