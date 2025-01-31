Бывшего вице-мэра Красноярска оставили в СИЗО еще на два месяца

Posted 31 января, 09:42
Published 31 января, 09:42
Modified 31 января, 09:44
Updated 31 января, 09:44
Ранее в СК сообщали, что с сентября 2018 по декабрь 2019 года руководитель управления дорог Евгений Жвакин через двух посредников, одним из которых выступил первый заммэра Давыдов, получил от генерального директора компании «ПромСтрой» Декарда Ханагяна частями взятку более 73 миллионов рублей. Так, полагает следствие, руководитель УДИБ помогал фирме выиграть тендер на дорожные работы в Красноярске.
Жвакина задержали в начале декабря 2024 года, затем задержали Давыдова и его знакомую, которая тоже могла участвовать в схеме посредников. С 6 декабря они находится в СИЗО.
Давыдов был вице-мэром с 2017 по 2021 год, в то время главой города являлся Сергей Еремин.
Жвакин был главой УДИБ с 2017 по 2019 год. С 2019 по 2020 год он занимал пост вице-мэра и руководителя департамента городского хозяйства. В 2020 году его снова назначили главой УДИБ, где он проработал до 2022 года.
Помимо Жвакина и Давыдов, задержали еще нескольких человек по уголовным делам о махинациях при ремонте и строительстве дорог в городе. В июне — директора «Промстроя» Декарда Ханагяна и бывшего главу муниципального «Специализированного автотранспортного предприятия» Дмитрия Сокирку. Их подозревают в картельном сговоре при заключении контрактов на ремонт дорог.
В середине декабря стало известно, что Ханагян пообещал заявить обо всех махинациях с ремонтом дорог в городе.
Как выяснилось 19 января, против экс-депутата и бывшего чиновника Павла Креско возбудили уголовное дело о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Он мог передать «неустановленному лицу в мэрии» 100 миллионов рублей.