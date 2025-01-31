Частные эксперты годами судятся с красноярским Роспотребнадзором из-за сотовых вышек

Судебные тяжбы «СанГиКа» и Роспотребнадзора длятся с 2021 года. Как отметил юрист компании, регулятор предъявляет к проектной документации уже упраздненные требования, к примеру: проведение владельцем РЭС обучения по электромагнитной безопасности работающих и населения, или акустические расчеты с учётом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, инфразвука и других физических факторов. Эти пункты санитарных правил давно отменены и требовать их соблюдения от проектировщика неправомерно, что подтвердил Верховный суд, до которого дошло дело «СанГиКа» против Роспотребнадзора.