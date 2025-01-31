Частные эксперты годами судятся с красноярским Роспотребнадзором из-за сотовых вышек

Posted 31 января, 06:14
Published 31 января, 06:14
Modified 31 января, 06:15
Updated 31 января, 06:15
Историей с «Проспектом Мира» поделились в ООО «СанГиК», которая работает во многих регионах России и выполняет работы в области оценки соблюдения требований санитарного и экологического законодательства. В Красноярском крае компания занималась проектированием и экспертизой проектов объектов связи для компании «Мегафон» — вышек сотовой связи, которые оператор планировал установить по всему региону.
Представители компании рассказали, что провели оценку соответствия планируемого размещения объектов связи санитарным правилам, а по результатам этой оценки Роспотребнадзор должен был выдать санитарно-эпидемиологическое заключение на условия размещения радиоэлектронных средств. Однако регулятор отказал в выдаче разрешительных документов, что вылилось во множественные судебные тяжбы, которые длятся уже несколько лет.
Директор «СанГиКа» Александр Купцов предполагает, что причиной такого упорства Роспотребнадзора может быть желание предоставить преимущество ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» — он проводит те же экспертизы, что и частники, но действует в финансовых интересах Роспотребнадзора.
«РПН заинтересован в том, чтобы все работы, связанные с проведением экспертиз или лабораторных измерений, которые проводятся на платной основе, проходили исключительно через ФБУЗ. Обладая исключительным правом выдачи по результатам экспертиз или лабораторных измерений санитарно-эпидемиологических заключений, РПН предъявляет ко всем организациям, которые не входят в их систему, избыточные, а зачастую и невыполнимые требования. В то же время к экспертизам ФБУЗов требования минимальны, что тоже является нарушением действующих требований», — считает Купцов.
При этом, отметил юрист компании Игорь Суханов, РПН предъявляет частным компаниям неправомерные требования, нарушающие ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и действующие СанПиН:
«Сдаем все документы на проверку в Роспотребнадзор. Указывают одни замечания, несмотря на то, что зачастую они ничтожны. Исправляем, сдаем снова — находят уже какие-то новые якобы нарушения, иногда противоречащие предыдущим. Так и ходим по кругу несколько лет. Сотрудница из антимонопольной службы, которая поддерживает нас в судах, уже в декретный отпуск успела за это время сходить, а мы все еще „сутяжничаем“. Многочисленные незаконные отказы в выдаче санитарно-эпидемиологических заключений на условия размещения объектов сотовой связи, уверены, связаны с тем, что Роспотребнадзор продвигает на рынок свою структуру — федеральное бюджетное учреждение здравоохранения „Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае“».
Судебные тяжбы «СанГиКа» и Роспотребнадзора длятся с 2021 года. Как отметил юрист компании, регулятор предъявляет к проектной документации уже упраздненные требования, к примеру: проведение владельцем РЭС обучения по электромагнитной безопасности работающих и населения, или акустические расчеты с учётом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, инфразвука и других физических факторов. Эти пункты санитарных правил давно отменены и требовать их соблюдения от проектировщика неправомерно, что подтвердил Верховный суд, до которого дошло дело «СанГиКа» против Роспотребнадзора.
Однако, продолжает юрист, после суда произошла еще более странная ситуация: РПН предъявил к документации новые требования, основываясь на все также отмененных пунктах санитарных правил.
«Мы обращались в прокуратуру, выиграли суды, дошли до Верховного суда, но обстановка не меняется, — рассказывает директор компании Александр Купцов. — Вот, из нового: разработали проект, РПН отказал в выдаче санитарно-эпидемиологического заключения. Посмотрели — всего три замечания легче устранить, чем спорить годами в судах. После подачи нового заявления Управление выдаёт новый отказ — и совершенно иные замечания, которые не были указаны изначально.
Мало того, что они другие (в этом и есть суть нарушения законодательства об организации предоставления госуслуг: не допустимо выдавать при повторном рассмотрении новые замечания), так последние два не раскрывают сути нарушений, если они и есть. В отказе просто указано: „Не учтены объекты негативного воздействия“. Какие такие объекты? Каким нормам права это не соответствует? Наши эксперты считают, к примеру, что всё учтено. Потратили уйму времени, чтобы понять, что за объекты. Возникла необходимость направить запрос в управление: „Что вы имели в виду?“ Потом, видимо, снова придётся идти в суд, уже по новым обстоятельствам. Да, в суде нам наконец-то откроют эту „страшную тайну“. Нельзя указать сразу все?»
Вместе с тем в компании утверждают, что поведение Роспотребнадзора идет вразрез с политикой государства в части пересмотра и отмены нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат в стране — реформы, называемой «регуляторной гильотиной».
Реформа заключается в создании новой системы понятных и четких требований к бизнесу, что должно снизить административную нагрузку на предпринимателей. Однако, как считает один из помогавших «СанГиКу» юристов Евгения Коробейникова, красноярский РПН умышленно создает правовую неопределенность, предъявляя противоречащие российскому законодательству требования при выдаче санитарно-эпидемиологических заключений.
«ПМ» направил в краевое управление Роспотребнадзора официальный запрос с просьбой прокомментировать обвинения «СанГиКа».