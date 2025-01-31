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Posted 31 января, 07:36

Published 31 января, 07:36

Modified 31 января, 07:36

Updated 31 января, 07:36

«Домклик» обозначил регионы для расширения «Семейной ипотеки» на вторичку

«Домклик» обозначил регионы для расширения «Семейной ипотеки» на вторичку

31 января 2025, 07:36
Фото: 1MI.
Определены российские регионы, где льготная программа «Семейная ипотека» на вторичное жилье может вызвать высокий интерес.

Согласно исследованию аналитического центра «Домклик» Сбербанка, в этот список попали три республики: Ингушетия, Калмыкия и Мордовия, а также три области: Новгородская, Костромская и Тамбовская, пишет inkazan.ru.

Потенциальные регионы-лидеры по востребованности семейной ипотеки на вторичное жилье

Регион

Объём строительстванового жилья,

тыс. кв. м, 2024

Доля региона

 

в выдачах по«Семейной ипотеке» в 2024 г., %

1

Республика Ингушетия

6,2

0,02

2

Республика Калмыкия

25,5

0,2

3

Новгородская область

55,5

0,2

4

Костромская область

87,3

0,3

5

Республика Мордовия

96,6

0,4

6

Республика Карачаево-Черкесия

97,2

0,2

7

Тамбовская область

103,0

0,4

8

Псковская область

122,6

0,3

9

Ивановская область

132,8

0,3

Ранее глава российского государства Владимир Путин поручил разработать предложения по расширению программы «Семейная ипотека» для вторичного жилья в населенных пунктах, где почти не ведется новое строительство. По словам директора «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, расширение программы должно помочь решить проблемы с жильем для семей с детьми в районах, где новое строительство не успевает удовлетворять спрос. Лейпи отмечает, что в этих регионах скорость строительства значительно ниже общероссийских показателей, приблизительно в 5–6 раз.

Аналитики «Домклик» выделили субъекты РФ с минимальным процентом выдачи «Семейной ипотеки» и низкими объемами жилищного строительства в 2024 году. При этом области, в которых активно реализуется «Дальневосточная ипотека» или «Арктическая ипотека», не были учтены в этом анализе.

Так, например, в Ингушетии, где доля «Семейной ипотеки» составляет всего 0,02%, фиксируется самый низкий уровень жилищного строительства — приблизительно 6 тысяч квадратных метров в течение 2024 года. Объективно для нового строительства в республике недостаточно пространства, поскольку для Ингушетии характерна проблема малоземелья, в то время как плотность населения здесь остается высокой.

В Калмыкии и Новгородской области наблюдается также низкий темп строительства, однако существует интерес к готовому жилью, который можно поддержать с помощью льготных программ. В Карачаево-Черкесской Республике, Костромской области и Мордовии также отмечается невысокая доля выдачи «Семейной ипотеки». В этих регионах покупка жилья на вторичном рынке через такие программы могла бы значительно улучшить ситуацию. Кроме того, в числе регионов, в которых могут включить готовое жилье в «Семейную ипотеку», находятся Тамбовская, Ивановская и Псковская области.

Специалисты «Домклик» отдельно упоминают Забайкальский край, Адыгею и Смоленскую область как субъекты РФ с невысокими показателями по выдаче «Семейной ипотеки». Тем не менее в этих регионах строится больше нового жилья по сравнению с вышеуказанными территориями.

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