«Домклик» обозначил регионы для расширения «Семейной ипотеки» на вторичку

Posted 31 января, 07:36
Published 31 января, 07:36
Modified 31 января, 07:36
Updated 31 января, 07:36
Согласно исследованию аналитического центра «Домклик» Сбербанка, в этот список попали три республики: Ингушетия, Калмыкия и Мордовия, а также три области: Новгородская, Костромская и Тамбовская, пишет inkazan.ru.
Потенциальные регионы-лидеры по востребованности семейной ипотеки на вторичное жилье
|
№
|
Регион
|
Объём строительстванового жилья,
тыс. кв. м, 2024
|
Доля региона
в выдачах по«Семейной ипотеке» в 2024 г., %
|
1
|
Республика Ингушетия
|
6,2
|
0,02
|
2
|
Республика Калмыкия
|
25,5
|
0,2
|
3
|
Новгородская область
|
55,5
|
0,2
|
4
|
Костромская область
|
87,3
|
0,3
|
5
|
Республика Мордовия
|
96,6
|
0,4
|
6
|
Республика Карачаево-Черкесия
|
97,2
|
0,2
|
7
|
Тамбовская область
|
103,0
|
0,4
|
8
|
Псковская область
|
122,6
|
0,3
|
9
|
Ивановская область
|
132,8
|
0,3
Ранее глава российского государства Владимир Путин поручил разработать предложения по расширению программы «Семейная ипотека» для вторичного жилья в населенных пунктах, где почти не ведется новое строительство. По словам директора «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, расширение программы должно помочь решить проблемы с жильем для семей с детьми в районах, где новое строительство не успевает удовлетворять спрос. Лейпи отмечает, что в этих регионах скорость строительства значительно ниже общероссийских показателей, приблизительно в 5–6 раз.
Аналитики «Домклик» выделили субъекты РФ с минимальным процентом выдачи «Семейной ипотеки» и низкими объемами жилищного строительства в 2024 году. При этом области, в которых активно реализуется «Дальневосточная ипотека» или «Арктическая ипотека», не были учтены в этом анализе.
Так, например, в Ингушетии, где доля «Семейной ипотеки» составляет всего 0,02%, фиксируется самый низкий уровень жилищного строительства — приблизительно 6 тысяч квадратных метров в течение 2024 года. Объективно для нового строительства в республике недостаточно пространства, поскольку для Ингушетии характерна проблема малоземелья, в то время как плотность населения здесь остается высокой.
В Калмыкии и Новгородской области наблюдается также низкий темп строительства, однако существует интерес к готовому жилью, который можно поддержать с помощью льготных программ. В Карачаево-Черкесской Республике, Костромской области и Мордовии также отмечается невысокая доля выдачи «Семейной ипотеки». В этих регионах покупка жилья на вторичном рынке через такие программы могла бы значительно улучшить ситуацию. Кроме того, в числе регионов, в которых могут включить готовое жилье в «Семейную ипотеку», находятся Тамбовская, Ивановская и Псковская области.
Специалисты «Домклик» отдельно упоминают Забайкальский край, Адыгею и Смоленскую область как субъекты РФ с невысокими показателями по выдаче «Семейной ипотеки». Тем не менее в этих регионах строится больше нового жилья по сравнению с вышеуказанными территориями.