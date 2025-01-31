«Домклик» обозначил регионы для расширения «Семейной ипотеки» на вторичку

В Калмыкии и Новгородской области наблюдается также низкий темп строительства, однако существует интерес к готовому жилью, который можно поддержать с помощью льготных программ. В Карачаево-Черкесской Республике, Костромской области и Мордовии также отмечается невысокая доля выдачи «Семейной ипотеки». В этих регионах покупка жилья на вторичном рынке через такие программы могла бы значительно улучшить ситуацию. Кроме того, в числе регионов, в которых могут включить готовое жилье в «Семейную ипотеку», находятся Тамбовская, Ивановская и Псковская области.