Февраль в Красноярске будет холодным? Прогноз от синоптика

Согласно данным Гидрометцентра, среднемесячная температура воздуха в Красноярске в феврале обычно составляет -12,3 градуса. По словам Дмитрия Ульянова, в феврале 2025 года этот показатель в начале месяца будет -14 градусов, а к концу месяца — около -9,5 градуса.