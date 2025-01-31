Февраль в Красноярске будет холодным? Прогноз от синоптика

Posted 31 января, 11:14
Published 31 января, 11:14
Modified 31 января, 11:16
Updated 31 января, 11:16
Первые дни февраля в Красноярске будут «весьма морозными». При этом ожидается и кратковременное потепление.
«В предстоящий вторник, 4 февраля, днем в Красноярске будет от -10 до -15. В среду дневная температура воздуха составит -13…-18 градусов. После этого всю первую декаду месяца днем будет от -20 до -25, ночью от -25 до -30 градусов.
С 10–11 февраля температуры начнут приближаться к климатическим значениям. Во второй половине февраля среднемесячная температура будет в пределах климатической нормы. Дневные температуры будут в пределах -10…-15 градусов».
Согласно данным Гидрометцентра, среднемесячная температура воздуха в Красноярске в феврале обычно составляет -12,3 градуса. По словам Дмитрия Ульянова, в феврале 2025 года этот показатель в начале месяца будет -14 градусов, а к концу месяца — около -9,5 градуса.
«Сейчас идет увеличение среднесуточной температуры».