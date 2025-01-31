prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 11:14

Published 31 января, 11:14

Modified 31 января, 11:16

Updated 31 января, 11:16

Стало известно, какая погода будет в феврале в Красноярске

Февраль в Красноярске будет холодным? Прогноз от синоптика

31 января 2025, 11:14
Фото: prmira.ru.

Стало известно, какая погода будет в феврале в Красноярске

Глава отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «ПМ», какая погода будет в Красноярске в феврале.

Первые дни февраля в Красноярске будут «весьма морозными». При этом ожидается и кратковременное потепление.

«В предстоящий вторник, 4 февраля, днем в Красноярске будет от -10 до -15. В среду дневная температура воздуха составит -13…-18 градусов. После этого всю первую декаду месяца днем будет от -20 до -25, ночью от -25 до -30 градусов.

С 10–11 февраля температуры начнут приближаться к климатическим значениям. Во второй половине февраля среднемесячная температура будет в пределах климатической нормы. Дневные температуры будут в пределах -10…-15 градусов».

Согласно данным Гидрометцентра, среднемесячная температура воздуха в Красноярске в феврале обычно составляет -12,3 градуса. По словам Дмитрия Ульянова, в феврале 2025 года этот показатель в начале месяца будет -14 градусов, а к концу месяца — около -9,5 градуса.

«Сейчас идет увеличение среднесуточной температуры».
Читайте также:
Это ненормально: в Красноярске в январе тепло, как в СочиПочему в Красноярск пришла оттепель в январе? Морозов не будет? Отвечает синоптик
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Синоптик УГМС Дмитрий Ульянов#Дмитрий Ульянов#Холод#Зима#Мороз#Февраль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика