Красноярские энергетики выиграли этап Лиги трудовых коллективов по теннису

Кладовщик филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Назаровский» Оксана Кузнецова, отметила, что победа ее команде досталась нелегко, но результатом спортсмены довольны. «Соревнования прошли в очень дружеской атмосфере, было много достойных соперников. Особенно нас порадовала организация мероприятия: нам был предоставлен огромный, хорошо освещенный зал с большим количеством столов. В общем зачете наша команда заняла третье место. Мы очень довольны своим результатом. Нам есть к чему стремиться! Начинаем подготовку к весеннему этапу», — отметила Оксана.