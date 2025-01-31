Красноярские энергетики выиграли этап Лиги трудовых коллективов по теннису

Posted 31 января, 08:53
Published 31 января, 08:53
Modified 31 января, 08:55
Updated 31 января, 08:55
Организатором мероприятия выступило ККРО ООО «ВФСО „Трудовые резервы“». Площадкой для состязаний был выбран спортивных комплекс МФК «Радуга».
Участники состязались в индивидуальных и парных играх, накапливая очки для своих команд.
По итогам спортивного марафона команды СГК и СУЭК-Красноярск вошли в тройку лидеров: энергетики заняли первое место, угольщики — на третьем. Участники отметили высокий уровень соревнований и дружескую атмосферу, в которой они проходили.
«Все участники хоть и любители, но играют достаточно хорошо. Было интересно и участвовать, и следить за соперниками. Спорт объединяет, и приятно, что у нас есть возможность играть и общаться с коллегами», — поделилась впечатлениями Оксана Сорокина, руководитель направления по оценке персонала подразделения СГК в Красноярске.
«Это было масштабное мероприятие, на котором удалось собрать участников различных возрастов с разным уровнем подготовки. Наша команда СГК стала победителем, чему мы несказанно рады. Спасибо СГК за возможность участия в таких соревнованиях», — поддержала коллегу Ксения Алтухова, ведущий экономист АО «Назаровская ГРЭС».
Кладовщик филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Назаровский» Оксана Кузнецова, отметила, что победа ее команде досталась нелегко, но результатом спортсмены довольны. «Соревнования прошли в очень дружеской атмосфере, было много достойных соперников. Особенно нас порадовала организация мероприятия: нам был предоставлен огромный, хорошо освещенный зал с большим количеством столов. В общем зачете наша команда заняла третье место. Мы очень довольны своим результатом. Нам есть к чему стремиться! Начинаем подготовку к весеннему этапу», — отметила Оксана.
«Такие спортивные мероприятия — объединяют корпорации. Приятно было видеть коллег-энергетиков из СГК, мы с ними регулярно встречаемся на Играх Титанов. На спортивных площадках у нас здоровая конкуренция, а вне турниров все между собой общаемся, сдружились за это время», — рассказала специалист управления по персоналу, труду и социальным вопроса СУЭК-Красноярск Юлия Посохина.
Второй этапу состязаний состоится в мае.
Развитию спорта на предприятиях СГК и СУЭК уделяют важное значение. В коллективах активно поддерживают и развивают различные виды спорта, включая волейбол, мини-футбол, гиревой спорт и шахматы. В декабре прошлого года угольщики и энергетики принимали участие в первом семейном фестивале «Кубок Мельниченко» по футболу, который также прошел в Красноярске. Также команды встречаются в рамках Всероссийской спартакиады «Игры Титанов». Ежегодно она объединяет более 600 спортсменов (горняков, железнодорожников, представителей сервисного бизнеса и энергетики) со всей России, поддерживать коллег приезжает более 1000 болельщиков.