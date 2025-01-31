Красноярские коммунальщики перешли в режим повышенной готовности из-за морозов

Posted 31 января, 10:56
Published 31 января, 10:56
Modified 31 января, 11:05
Updated 31 января, 11:05
Каждые четыре часа дежурные передают в диспетчерскую службу данные о работе оборудования объектов системы жизнеобеспечения. Обратная связь необходима для принятия мер экстренного реагирования в случае нештатных ситуаций.
«Работаем в режиме повышенной готовности. Провели инструктаж по технике безопасности среди сотрудников, работающих на улице, чтобы не было обморожений. Водителям фургонов для перевозки персонала, оборудованных дровяными печами, еще раз напомнили о неукоснительном соблюдении противопожарных правил. Жителям частного сектора рекомендуем периодически открывать дома воду, чтобы не разморозить личные водоводы», — отметил Генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров.
Кроме того, жителям частного сектора, пользующимся уличными водоразборным колонками, необходимо соблюдать правила эксплуатации этих устройства для набора воды, иначе они перемерзнут.
Красноярцев просят оперативно сообщать о замерзших или «текущих» колонках в центральную диспетчерскую службу «КрасКома» по телефону: 211-39-63.