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Posted 31 января, 10:56

Published 31 января, 10:56

Modified 31 января, 11:05

Updated 31 января, 11:05

Красноярские коммунальщики перешли в режим повышенной готовности из-за морозов

Красноярские коммунальщики перешли в режим повышенной готовности из-за морозов

31 января 2025, 10:56
Фото: 1MI.
Синоптики предупреждают, что предстоящей ночью в Красноярске ожидается морозная погода, температура воздуха опустится до -30°С. В связи с этим «КрасКом» перешел в режим повышенной готовности.

Каждые четыре часа дежурные передают в диспетчерскую службу данные о работе оборудования объектов системы жизнеобеспечения. Обратная связь необходима для принятия мер экстренного реагирования в случае нештатных ситуаций.

«Работаем в режиме повышенной готовности. Провели инструктаж по технике безопасности среди сотрудников, работающих на улице, чтобы не было обморожений. Водителям фургонов для перевозки персонала, оборудованных дровяными печами, еще раз напомнили о неукоснительном соблюдении противопожарных правил. Жителям частного сектора рекомендуем периодически открывать дома воду, чтобы не разморозить личные водоводы», — отметил Генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров.

Кроме того, жителям частного сектора, пользующимся уличными водоразборным колонками, необходимо соблюдать правила эксплуатации этих устройства для набора воды, иначе они перемерзнут.

Фото: КрасКом

Красноярцев просят оперативно сообщать о замерзших или «текущих» колонках в центральную диспетчерскую службу «КрасКома» по телефону: 211-39-63.

#Владислав Савончик
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