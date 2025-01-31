prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 08:13

Published 31 января, 08:13

Modified 31 января, 08:25

Updated 31 января, 08:25

Красноярские полицейские за 100 тысяч подменили наркотики на муку

Красноярские полицейские за 100 тысяч подменили наркотики на муку

31 января 2025, 08:13
В Красноярске суд назначил 7 лет и 3 месяца колонии экс-полицейскому, который за взятку в 100 тысяч рублей пообещал закладчице не возбуждать уголовное дело и подменить наркотики на муку. Его коллега ушел на СВО.

Как сообщили в прокуратуре, в октябре 2023 года в полицию доставили 19-летнюю девушку. Ее подозревали в сбыте наркотиков — она работала оператором в интернет-магазине и имела при себе свертки с наркотиками.

Проверить подозреваемую поручили двум сотрудникам отдела по обороту наркотиков. Они сопроводили ее в кабинет, опросили без посторонних и предложили «откупиться» от уголовного дела. Поторговавшись, они остановились на сумме в 100 тысяч рублей.

Полицейские забрали свертки с наркотиками, заменили их содержимое на муку и удалили на ее телефоне фото закладок. Затем напарники с участием женщины-полицейской провели досмотр, изъяли свертки с мукой и направили их на экспертизу.

После получения результатов экспертизы, сотрудники довезли задержанную до банкомата, где она с ними рассчиталась. На прощание полицейские вернули ей свертки с наркотиками.

Преступление выявили сотрудники собственной безопасности краевого ГУ МВД.

В суде полицейский заявил, что решил ее «развести» на деньги и «не собирался влиять на ход, результаты проверки и исследование».

Суд признал одного полицейского виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил к 7 годам 3 месяцам колонии строгого режима со штрафом в миллион рублей, с лишением права занимать должности в органах правоохраны на 2,5 года, с лишением специального звания «капитан полиции». Также конфискована сумма, равная взятке, арестованный личный автомобиль будет продан в счет оплаты штрафа.

Против его коллеги дело приостановили. В прокуратуре уточнили «Проспекту Мира», что он ушел на СВО.

Закладчицу вскоре осудят за сбыт наркотиков.

Читайте также:
Против командира полка ДПС Красноярска возбудили еще одно дело о взяткеЭкс-замглавы УЗС посадили за взятку «Крузером» на подряды УниверсиадыВ Красноярском крае самая маленькая взятка составила 600 рублей. За что ее дали?
#Владислав Савончик#Криминал#Происшествия#Красноярск#Наркотики#Полиция#Суд#Взятка#СВО#Экспертиза
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика