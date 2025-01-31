Красноярские полицейские за 100 тысяч подменили наркотики на муку

Суд признал одного полицейского виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил к 7 годам 3 месяцам колонии строгого режима со штрафом в миллион рублей, с лишением права занимать должности в органах правоохраны на 2,5 года, с лишением специального звания «капитан полиции». Также конфискована сумма, равная взятке, арестованный личный автомобиль будет продан в счет оплаты штрафа.