Красноярские полицейские за 100 тысяч подменили наркотики на муку

Posted 31 января, 08:13
Published 31 января, 08:13
Modified 31 января, 08:25
Updated 31 января, 08:25
Как сообщили в прокуратуре, в октябре 2023 года в полицию доставили 19-летнюю девушку. Ее подозревали в сбыте наркотиков — она работала оператором в интернет-магазине и имела при себе свертки с наркотиками.
Проверить подозреваемую поручили двум сотрудникам отдела по обороту наркотиков. Они сопроводили ее в кабинет, опросили без посторонних и предложили «откупиться» от уголовного дела. Поторговавшись, они остановились на сумме в 100 тысяч рублей.
Полицейские забрали свертки с наркотиками, заменили их содержимое на муку и удалили на ее телефоне фото закладок. Затем напарники с участием женщины-полицейской провели досмотр, изъяли свертки с мукой и направили их на экспертизу.
После получения результатов экспертизы, сотрудники довезли задержанную до банкомата, где она с ними рассчиталась. На прощание полицейские вернули ей свертки с наркотиками.
Преступление выявили сотрудники собственной безопасности краевого ГУ МВД.
В суде полицейский заявил, что решил ее «развести» на деньги и «не собирался влиять на ход, результаты проверки и исследование».
Суд признал одного полицейского виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил к 7 годам 3 месяцам колонии строгого режима со штрафом в миллион рублей, с лишением права занимать должности в органах правоохраны на 2,5 года, с лишением специального звания «капитан полиции». Также конфискована сумма, равная взятке, арестованный личный автомобиль будет продан в счет оплаты штрафа.
Против его коллеги дело приостановили. В прокуратуре уточнили «Проспекту Мира», что он ушел на СВО.
Закладчицу вскоре осудят за сбыт наркотиков.