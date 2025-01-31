prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 11:30

Published 31 января, 11:30

Modified 31 января, 11:35

Updated 31 января, 11:35

Красноярцам будут помогать с погашением ипотеки. На это выделят 188 миллионов

Красноярцам будут помогать с погашением ипотеки. На это выделят 188 миллионов

31 января 2025, 11:30
Фото: www.freepik.com.
Более тысячи жителей Красноярского края получат помощь в погашении ипотеки.

О такой мере поддержки сообщили в краевом правительстве. Выплаты на погашение процентов или основного долга по ипотеке в 2025 году получат 1 278 семей.

Право на помощь в оплате ипотеки имеют ветераны боевых действий, работники бюджетной сферы и многодетные семьи.

В 2025 году общий размер выплат увеличен до 188 миллионов рублей. В прошлом году на это потратили 165 миллионов рублей.

Ранее власти решили выплачивать краснояркам до 23 лет по 100 тысяч за рождение первого ребенка.

  • Аналитики заявляли, что жители Красноярска не справляются с платежами по ипотеке. Красноярцы накопили долгов на сумму 2,4 миллиарда.
  • Как изменились цены на недвижимость в Красноярске за прошлый год, сколько сейчас стоят квартиры и что будет с ипотекой в 2025 году — читайте тут.
Читайте также:
Эксперты выяснили, сколько красноярцам нужно копить на первый взнос по ипотекеКрасноярцы стали меньше брать кредитных карт и кредитовВ Красноярском крае стало меньше семей, которые могут позволить себе авто в кредит
#София Штейнберг#Город#Деньги#Люди#Общество#Красноярский край#Ипотека#Поддержка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика