Красноярцам будут помогать с погашением ипотеки. На это выделят 188 миллионов

Posted 31 января, 11:30
Published 31 января, 11:30
Modified 31 января, 11:35
Updated 31 января, 11:35
О такой мере поддержки сообщили в краевом правительстве. Выплаты на погашение процентов или основного долга по ипотеке в 2025 году получат 1 278 семей.
Право на помощь в оплате ипотеки имеют ветераны боевых действий, работники бюджетной сферы и многодетные семьи.
В 2025 году общий размер выплат увеличен до 188 миллионов рублей. В прошлом году на это потратили 165 миллионов рублей.
Ранее власти решили выплачивать краснояркам до 23 лет по 100 тысяч за рождение первого ребенка.