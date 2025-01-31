Красноярцам рассказали, можно ли вернуть «невозвратные» товары маркетплейсам

Posted 31 января, 01:37
Published 31 января, 01:37
Modified 31 января, 01:37
Updated 31 января, 01:37
Жительница Красноярска рассказала, что искала на маркетплейсе шубу «чебурашку». Во время поиска она заметила объявление в карточке одного из товаров. Там было указано, что шубу нельзя вернуть или обменять, если покупатель вынес товар за пределы пункта выдачи заказов.
В Роспотребнадзоре объяснили, что шуба «чебурашка» не создана по индивидуальному заказу, соответственно покупатель может отказаться от покупки до момента передачи или в течение недели с момента получения товара.
В ведомстве изучили правили продажи товаров на Wildberries подобных условий. Однако в карточке товара о продаже шубы «чебурашка» продавец указал условие: «Невозвратный товар. Как только Вы покидаете пункт выдачи „Вайлдберриз“ с товаром, вернуть его невозможно!»
Это условие противоречит законодательству. Индивидуальному предпринимателю объявили предостережение.