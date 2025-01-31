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Posted 31 января, 01:37

Published 31 января, 01:37

Modified 31 января, 01:37

Updated 31 января, 01:37

Красноярцам рассказали, можно ли вернуть «невозвратные» товары маркетплейсам

Красноярцам рассказали, можно ли вернуть «невозвратные» товары маркетплейсам

31 января 2025, 01:37
Фото: Роспотребнадзор Красноярск.
В краевом Роспотребнадзоре объяснили, может ли продавец отказать в возврате шубы «чебурашки».

Жительница Красноярска рассказала, что искала на маркетплейсе шубу «чебурашку». Во время поиска она заметила объявление в карточке одного из товаров. Там было указано, что шубу нельзя вернуть или обменять, если покупатель вынес товар за пределы пункта выдачи заказов.

В Роспотребнадзоре объяснили, что шуба «чебурашка» не создана по индивидуальному заказу, соответственно покупатель может отказаться от покупки до момента передачи или в течение недели с момента получения товара.

В ведомстве изучили правили продажи товаров на Wildberries подобных условий. Однако в карточке товара о продаже шубы «чебурашка» продавец указал условие: «Невозвратный товар. Как только Вы покидаете пункт выдачи „Вайлдберриз“ с товаром, вернуть его невозможно!»

Это условие противоречит законодательству. Индивидуальному предпринимателю объявили предостережение.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Роспотребнадзор#Маркетплейс#Товар#Шуба
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