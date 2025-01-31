Красноярцам рассказали, можно ли вернуть «невозвратные» товары маркетплейсам

Жительница Красноярска рассказала, что искала на маркетплейсе шубу «чебурашку». Во время поиска она заметила объявление в карточке одного из товаров. Там было указано, что шубу нельзя вернуть или обменять, если покупатель вынес товар за пределы пункта выдачи заказов.