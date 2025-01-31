Красноярцу дали 13 лет колонии за убийство беременной девушки в 2003 году

Posted 31 января, 10:29
Published 31 января, 10:29
Modified 31 января, 11:13
Updated 31 января, 11:13
Как сообщили в прокуратуре, все произошло в начале октября 2003 года. 24-летний парень поругался со своей подругой-продавщицей в павильоне «Яхонт», задушил ее электрическим шнуром и сбежал.
Подозреваемого задержали ещё в год убийства, но он заявил ложное алиби — в ту ночь якобы ночевал с другой девушкой. За оправдание он заплатил ей 10 тысяч рублей.
В 2023 году по указанию прокуратуры края расследование возобновили. Следователи выяснили, что алиби было ложное.
Суд присяжных единогласно вынесли обвинительный вердикт. Мужчину признали виновным в убийстве (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима.