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Posted 31 января, 10:29

Published 31 января, 10:29

Modified 31 января, 11:13

Updated 31 января, 11:13

Красноярцу дали 13 лет колонии за убийство беременной девушки в 2003 году

Красноярцу дали 13 лет колонии за убийство беременной девушки в 2003 году

31 января 2025, 10:29
Фото: Прокуратура Красноярского края.
Жителя Красноярска осудили за убийство, совершенное 21 год назад. Он убил 22-летнюю подругу, которая была на шестом месяце беременности.

Как сообщили в прокуратуре, все произошло в начале октября 2003 года. 24-летний парень поругался со своей подругой-продавщицей в павильоне «Яхонт», задушил ее электрическим шнуром и сбежал.

Подозреваемого задержали ещё в год убийства, но он заявил ложное алиби — в ту ночь якобы ночевал с другой девушкой. За оправдание он заплатил ей 10 тысяч рублей.

В 2023 году по указанию прокуратуры края расследование возобновили. Следователи выяснили, что алиби было ложное.

Суд присяжных единогласно вынесли обвинительный вердикт. Мужчину признали виновным в убийстве (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

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