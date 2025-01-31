Куда красноярцам полететь летом вместо Анапы? Поговорили с туроператором

Эксперты пока не пришли к единому мнению о том, насколько безопасно будет купаться на пляжах Анапы в 2025 году. Одни говорят, что контакт с разлившимся в Черном море мазутом во время купания может быть опасным. Другие уверены, что купаться в море не сможет навредить. Подробнее об этом мы писали тут.