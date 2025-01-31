Куда красноярцам полететь летом вместо Анапы? Поговорили с туроператором

Posted 31 января, 10:27
Published 31 января, 10:27
Modified 31 января, 10:38
Updated 31 января, 10:38
В конце 2024 года на Черном море произошла экологическая катастрофа — в воду вылилось несколько тонн мазута.
15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они перевозили мазут: около 9,2 тысячи тонн. В результате нефтепродукты вылились в Чёрное море: вытекло около 40% топлива — это около 3,7 тысячи тонн. После разлива мазута 54 километра береговой линии Краснодарского края оказались загрязнены, из них 44 — в Анапе.
Эксперты пока не пришли к единому мнению о том, насколько безопасно будет купаться на пляжах Анапы в 2025 году. Одни говорят, что контакт с разлившимся в Черном море мазутом во время купания может быть опасным. Другие уверены, что купаться в море не сможет навредить. Подробнее об этом мы писали тут.
Гендиректор туристического агентства «Меридиан» Алена Грудякова пояснила «ПМ», что туры в Анапу и Крым сейчас стараются не продавать — «только самым настойчивым».
Как пояснила руководитель турфирмы «Лечу куда хочу» Мария Тарареева, их фирма туры в Анапу не продает:
«В Анапу вообще не бронируем. Туроператоры сказали, не бронировать Анапу. В принципе, этим и занимаемся. Это, конечно, связано с экологической катастрофой, с этими новостями, с мазутом. И пока ситуация не наладится, мы продаем только Сочи и Абхазию», — сообщила Тарареева.
О том, какие есть варианты для путешествия летом, «Проспекту Мира» рассказала гендиректор туристического агентства «Меридиан» Алена Грудякова. Она подчеркнула, что именно сейчас можно купить самые выгодные туры — в ближайшие пару месяцев туроператоры ожидают рост цен на 50-60%.
По словам Грудяковой, туры в Анапу сейчас хоть и немного подешевели, но не так значительно, особенно относительно Сочи и Абхазии.
Первые вариант — Сочи. Как отметила Грудякова, туры туда активно берут. Есть несколько вариантов туров с вылетом 4 июня:
Здесь и далее стоимость туров указана на человека при двухместном размещении. Вылеты есть не только в указанные даты, однако туроператор подобрал выгодные предложения.
Можно полететь в Калининград 4 июня на 8 дней — тур стоит от 58 750 рублей. Тут мы рассказывали, что делать в Калининграде и области, что там посмотреть и какие места посетить.
Можно взять тур в Казань и Дагестан на 12 дней: 3 ночи в Казани + 8 ночей в Дагестане. Он стоит от 60 600 рублей. Отзыв от красноярки об отдыхе в Дагестане можно прочитать здесь.
Еще туроператор советуют для отдыха остров Сахалин — есть тур на 7 дней с вылетом 6 июня, стоит от 34 100 рублей, Минеральные воды — тур на 8 дней с вылетом 2 июня, стоит от 37 500 рублей и Владивосток — есть тур на 7 дней с вылетом 2 июня, стоит от 45 500 рублей.
Если на море ехать не хочется, то всегда есть вариант слетать в Москву или Санкт-Петербург. Есть вылеты 4 июня на 7 дней — тур в Москву стоит от 35 тысяч рублей, в Петербург цены от 36,5 тысячи рублей.
Есть тур в Казань на 7 дней с вылетом 4 июня — от 29,8 тысячи рублей, и на Алтай на 8 дней с вылетом 11 июня — от 31,1 тысячи рублей.
Красноярцы летом могут слетать в Абхазию. По словам туроператора, сейчас это одно из самых популярных направлений. Вот варианты вылета:
Еще есть классика — Турция. Можно улететь 5 июня на 7 дней, тур стоит от 81 тысячи рублей или 12 июня на 10 дней, тур стоит от 88,7 тысячи рублей.
Можно отдохнуть в Таиланде. Из вариантов: отдых на Пхукете — вылет 10 июня на 10 дней, тур стоит 81 800 рублей и Паттайя — вылет 4 июня на 10 дней, тур стоит 85 150 рублей.
Последний вариант от туроператора — Китай. Красноярцам предлагают съездить на остров Хайнань: есть вылет 2 июня на 8 дней: от 97 000 рублей и вылет 5 июня на 10 дней: от 111 600 рублей.