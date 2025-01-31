Куда отправиться на зимний отдых в Красноярске и его окрестностях

Posted 31 января, 12:58
Published 31 января, 12:58
Modified 31 января, 13:00
Updated 31 января, 13:00
Уникальные каменные Столбы, созданные природой сотни миллионов лет назад — местное сокровище. Проложенные здесь туристические маршруты позволяют погрузиться в мир природы и исследовать живописные уголки национального парка.
В этом месте вы сможете встретить целую «семью» скал — Бабку, Деда и Внучку, а также добраться до скалодрома, известного как Китайская стенка, и посетить гранитный карьер.
Виды, открывающиеся со смотровых площадок парка днем, просто волшебные. А если вы предпочитаете любоваться звездным небом, можно заночевать здесь прямо в палатке или остановиться в одном из специальных кемпингов.
Отзыв: Столбы — интересное место, которое обязательно стоит увидеть, однако для этого придется напрячь силы. Придется много ходить пешком и не всегда по равнине.
Как доехать из Красноярска: Если вы едете на автомобиле, то добраться до «Столбов» можно из любой точки города. Удобнее всего это сделать через Николаевский мост. С моста сверните на улицу Дубровинского и следуйте по ней до набережной. Затем пересеките мост и поверните направо. Следуйте по улице Свердловской, пока не доедете до «Турбазы». Дорога займёт около 15–20 минут, если не будет пробок. Машину можно оставить на бесплатной парковке справа от дороги.
Чтобы добраться до «Столбов» на автобусе, необходимо сесть на маршрут № 37 и доехать до остановки «Поселок Базаиха». Оттуда начинается пешая прогулка длиной примерно в километр. После стелы нужно повернуть направо и идти по грунтовой дороге до Гранитного карьера.
Также в том направлении ходят автобусы № 19, 50 или 78 (и № 80 на выходных). Они довезут вас до остановки «Турбаза», которая находится примерно в семи километрах от нацпарка. Оттуда начинается заповедная территория, по которой вам предстоит пройти около часа. На маршруте установлены указатели и информационные щиты, которые помогут вам ориентироваться.
Также можно добраться до «Столбов» на электричке. Ближайшая станция — «Турбаза». Электрички Красноярск — Дивногорск отправляются дважды в день: в 4:30 и 17:50. Станция находится в 350 метрах от остановки, поэтому от нее нужно пройти в южном направлении до дороги, а затем следовать по тропе, ведущей к Центральным Столбам.
Цена посещения: Бесплатно
Живописные скалы на левом берегу Енисея, недалеко от деревни Минино, еще одно чудесное местечко края. Они менее известны, чем знаменитые Красноярские Столбы, но не менее удивительны.
Здесь расположено множество мелких скал, но крупных всего пять, и они находятся в непосредственной близости друг от друга. Маршрут протяженностью 20 километров хорошо размечен и позволяет увидеть все основные красоты этого места. Особенно стоит отметить скалы, которые носят названия Парус, Первый и Второй камень, а также Колдун, который также известен как Орлиное гнездо.
В парке почти нет крутых подъемов, поэтому зимой здесь можно отлично покататься на лыжах. Кроме того, в некоторых местах отсутствует связь, что позволяет полностью отвлечься от городской суеты и насладиться красотой природы.
Отзыв: Горный воздух, тишина и неповторимый ландшафт… И опять же физические нагрузки! Если хотите стать истинным «столбистом», этого не избежать.
Как добраться из Красноярска: От железнодорожного вокзала отправляйтесь на электричке до станции Караульная, это займет примерно 45 минут.
Выйдя на станции, следуйте по старой лесной дороге. Через 7 километров вы увидите первый столб. Не забудьте посетить также столбы «Парус» и «Орлиное гнездо», которые также называют «Колдунами».
На всём пути вы будете видеть указатели, поэтому заблудиться невозможно.
Чтобы вернуться обратно, отправляйтесь со станции Минино. Путь займёт около 30 минут, и вы окажетесь на вокзале в Красноярске.
Цена: Бесплатно
Красноярская ГЭС — вторая по мощности среди подобных сооружений в России, уступающая только Саяно-Шушенской.
Плотина производит электричество, основным потребителем является алюминиевый завод. Кроме того, она является символом Красноярска, изображенным на десятирублевой купюре. Чтобы оказаться ближе к ГЭС, нужно проехать по дороге после моста до шлагбаума, а затем подняться пешком. Со смотровой площадки открывается вид на её особенности: шлюзы, единственный в стране судоподъёмник и многое другое.
Отзыв: Мощное сооружение, красивое в любое время года. Лучше всего любоваться ГЭС в составе тургруппы, чтобы узнать о ней много интересного. Жаль, что на саму плотину не попасть…
Как добраться из Красноярска: Чтобы добраться до Красноярской ГЭС из Красноярска, можно воспользоваться личным автомобилем и следовать по трассе М-54 в направлении Дивногорска. Проехав Дивногорск, необходимо пересечь Енисей по автомобильному мосту.
Также можно воспользоваться железнодорожным транспортом и доехать до Дивногорска на электричке. Оттуда следует автобус №101, который доставит вас до остановки «Судоподъемник». От остановки до ГЭС можно дойти пешком за 5 минут.
Цена: Можно найти экскурсию от 1650 рублей.
Эта пещера расположена в Манском районе, в 130 километрах от Красноярска. Здесь можно исследовать гроты, послушать увлекательные истории гида или просто насладиться тишиной.
Длина подземных коридоров: 47 километров, а их глубина достигает 195 метров. Пол пещеры покрыт породами, превратившимися в глину, из которой посетители могут создавать свои собственные скульптуры. Карту пещеры можно изучить здесь.
Отзыв: Запаситесь силами — пробираться по пещерным ходам нелегко. И старайтесь одеваться так, чтобы ничего не жалко было испачкать. Обязательно обзаведитесь картой или идите с проводником — пещера не зря названа Большой. Масса впечатлений гарантирована!
Как добраться из Красноярска: На машине через Нарву и Орешное до базы отдыха «Орешка». Оттуда — пешком до указателя «Большая Орешная пещера». Затем — вверх по тропе длиной примерно 500 метров.
Либо просто заказать экскурсию у местных туроператоров, которые организуют трансфер из города на автобусах.
Цена: Экскурсия стоит 2-3 тысячи рублей.
Эти скальные образования, представляющие собой горный хребет длиной 80 километров, находятся в Партизанском районе. Столбы получили своё название благодаря близости к порогам реки Маны, где летом проходят байдарочные соревнования.
Манские скалы напоминают руины древнего города, некогда покинутого своими обитателями. Атмосфера этого места наполнена мистикой и историей: в окрестных лесах до сих пор можно найти артефакты, которые относятся к жизни золотоискателей во времена сибирской золотой лихорадки и ГУЛАГа, когда сюда были сосланы пленные литовцы.
Отзыв: Хотя Манские или Кутурчинские Столбы менее известны, чем Красноярские, туристов здесь бывает много. Зимой активизируются лыжники, так что одиночество вам здесь не грозит. Запаситесь временем и перекусами — дорога долгая и, наверняка, захочется есть.
Как добраться из Красноярска: Отправляйтесь из Красноярска по трассе М53 в восточном направлении, а затем сверните в сторону Шалинского.
Маршрут проходит через Нарву, Выезжий лог и поселок Кутурчин. Дорога займёт около трёх часов, а то и больше.
Цена: Бесплатно
Многосезонный парк, созданный для любителей активного отдыха, расположен в Красноярске.
Это прекрасное место для зимнего отдыха, где можно покататься на лыжах или сноуборде. К услугам туристов 15 трасс различной сложности, а также учебные склоны и подъемники.
Если вы не успеваете побывать здесь зимой, обязательно найдите пару свободных дней весной или летом. В теплое время в парке «Бобровый лог» проводится веселый конкурс «Горнолужник». Участники спускаются с горы в воду на самых причудливых плавсредствах и карнавальных костюмах.
Как добраться из Красноярска: От железнодорожного вокзала Красноярска до остановки «Фанпарк „Бобровый лог“» ходит автобус № 37. Время в пути составит примерно 60 минут.
Чтобы добраться от аэропорта до фанпарка, нужно воспользоваться общественным транспортом с пересадкой. Сначала нужно доехать до железнодорожного вокзала или остановки «Перенсона». В пути придётся сделать пересадку, поэтому поездка займёт около двух с половиной часов. Чтобы сэкономить время, лучше воспользоваться услугами городского такси.
Цена: С полным перечнем цен можно ознакомиться на официальном сайте парка.
Старинная церковь расположена в деревне Барабаново, в 67 километрах от Красноярска. Она была создана в середине XIX века на добровольные пожертвования местных жителей.
Здесь вы сможете не только насладиться красотой нетронутой временем деревянной церкви, но и прогуляться вдоль берега Енисея.
Отзыв: Зимний антураж позволяет прочувствовать всю атмосферность этого места. Правда, сейчас ее портят строительные леса — храм находится на реставрации.
Как добраться из Красноярска: Чтобы добраться до деревни Барабаново, лучше всего воспользоваться личным транспортом или вызвать такси.
Начните путь от центра Красноярска в направлении микрорайона Солнечный по Енисейскому тракту. Проехав 35 километров, вы увидите указатель «Частоостровское». Сразу после этого сверните направо на второстепенную асфальтированную дорогу, которая находится за цехами Сибирского инструментально-ремонтного завода.
Продолжайте движение по грунтовой дороге вдоль Енисея через село Частоостровское. Дорога приведёт вас к деревне Барабаново.
По прибытии в Барабаново вы увидите деревянную церковь, которая возвышается над домами.
Цена: Бесплатно
Мана, приток Енисея, — очень популярное место у туристов. На ее берегах, в окрестностях поселка Выезжий Лог, были сняты сцены из фильмов «Хозяин тайги» и некоторых эпизодов «Сибирского цирюльника».
Манская петля — это живописный изгиб Маны на пути от Берети до Усть-Маны. Для осмотра местности можно подняться на гору, но сразу предупредим, что подъем сложный даже летом, а зимой — тем более.
Место, откуда открывается захватывающий вид на извилистый изгиб реки, находится близ поселка Манский. Чтобы добраться до гранитного утеса, с которого удобнее всего любоваться ландшафтом, потребуется хорошая физическая подготовка и удобная обувь, которая не скользит. С высоты открывается потрясающий вид на реку Мана, которая огибает лесистые скалы, образуя петлю длиной 5 километров.
Зимой на этом маршруте следует быть особенно осторожным, так как ступени могут быть покрыты льдом.
Отзыв: Удобная обувь, одежда по сезону и заряженный телефон для большого количества фотографий — вот стартовый набор туриста с Маны. Не спешите на ступенях и держитесь за натянутые веревки, чтобы не поскользнуться. Шикарный вид — лучшая награда для терпеливого путешественника.
Как добраться из Красноярска: Туристы могут добраться до Манской петли на автомобиле. Из Красноярска следует ехать по региональной дороге Р-257, повернуть налево за Молодежным и двигаться по улице Ленина. Дорога до Манской петли на авто занимает около 1 часа.
По прибытии в поселок у подножия горы нужно спуститься к реке по улицам Солнечная и Красноярская, которые приведут к базе отдыха. Если у вас нет карты, просто следуйте вдоль реки.
Перед подъемом на гору нет специальной стоянки, туристы оставляют машины в стихийно образованной зоне.
Цена: Бесплатно
Караульная пещера — удивительное место близ Красноярска, которое никого не оставит равнодушным. Здесь можно полюбоваться наскальными рисунками, изучить останки древних животных и насладиться видом на Енисей. Тут же можно устроить пикник и насладиться шашлыками на свежем воздухе.
Передвигаться по пещере легко благодаря перилам и освещенным тропинкам. Единственное, за что стоит переживать — тот факт, что здесь легко сильно испачкать одежду, особенно светлую. Вход в пещеру закрыт бетонной стеной с железной дверью, поэтому для посещения необходимо заранее записаться на экскурсию.
Отзыв: Караульная пещера, если так можно выразиться, уютная. В ней все обустроено так, чтобы туристам было удобно и интересно. Поэтому если вы начинающий спелеолог-любитель, обязательно начните свои походы с этой точки.
Как добраться из Красноярска: Ближайшая остановка общественного транспорта, расположенная в непосредственной близости от пещеры, — «Совхоз Удачный». Она находится на расстоянии 6 километров к западу от пещеры. От железнодорожной станции Красноярск-Северный до остановки следует автобус № 12. После этого придётся продолжить путь пешком или воспользоваться услугами частных перевозчиков.
В двух километрах к югу от пещеры, рядом с посёлком Известковый, есть пристань с одноименным названием. Добраться до неё можно из близлежащих населенных пунктов и с другого берега реки Енисей.
Если вы едете из Красноярска к пещере Караульная, то нужно выехать на Лесную улицу, проехать поселок Удачный и двигаться по ней. Перед посёлком Известковый нужно повернуть направо, где будет указатель «На Караульную пещеру». Следуйте по дороге до тупика, где находится парковка. Оставив машину на парковке, поднимайтесь по лестнице, следуя указателям. Также можно воспользоваться навигатором и ввести точку назначения — пещера Караульная-2.
Цена: Цены на экскурсии начинаются от 700 рублей с человека.
Парк расположен у основания Николаевской сопки в Красноярске. Здесь можно насладиться прогулкой, заняться физической активностью и полюбоваться местными видами.
На территории «Гремячей гривы» вы найдете спортивные и детские игровые зоны, беседки, скамейки и два информационных центра, где можно оставить вещи и согреться. Здесь проложено множество маркированных троп — как длинных маршрутов протяженностью до 30 километров, так и коротких, проходящих по обустроенной территории.
С марта 2021 года на Николаевской сопке функционирует смотровая площадка, а позже был открыт канатный подъемник.
Отзыв: Отлично обустроенный парк, где интересно бывать всей семьей в любое время года. Вечером уютно горят фонари, а днем приятно шумит ветерок. Правда, если он слишком сильный — от прогулок лучше отказаться. Высока вероятность падения веток и целых деревьев.
Как добраться из Красноярска: Если вы поедете на маршрутном автобусе №12, то вам нужно выйти на остановке «Гремячая грива». А если вы выберете автобусы №31, 88 или 90, то сможете доехать до второго визит-центра, который находится рядом с остановкой «Академия биатлона».
Если вы хотите начать маршрут из середины пути, то вам нужно будет сделать промежуточную остановку «Спорткомплекс Сопка».
Для тех, кто предпочитает передвигаться на автомобиле, есть два визит-центра: проспект Свободный, 82 ст1/1 и проспект Свободный, 82 ст½. Забивайте эти адреса в навигаторе и отправляйтесь в путь. Машину можно оставить на бесплатной парковке перед входом в парк.
Цена: Бесплатно
Напротив села Овсянка, на берегу реки Енисей, расположены живописные скалы: Караульный Бык и Голубка. Те, кто любит творчество советского писателя Виктора Петровича Астафьева, наверняка, слышали об этих местах, даже если никогда здесь не бывали.
Скалы необычны по форме: они напоминают букву «С» и птицу. Зимой на вершинах образуется наледь, поэтому стоит быть осторожнее. Однако, даже с более низких точек открываются прекрасные пейзажи.
Отзыв: Скала Голубка потихоньку разрушается, поэтому стоит взглянуть на нее, пока она не потеряла характерные птичьи черты. Заодно можно побродить по астафьевским местам и увидеть пещеру, где некогда были найдены останки древних людей.
Как добраться из Красноярска: Добраться до Караульненского нагорья можно на автомобиле или пешком. Для пешего похода не требуется особая физическая подготовка, но стоит взять с собой термос с чаем и немного еды.
Доедьте автобусом по маршруту № 12 до конечной остановки «С/х Удачный», затем сверните вправо и идите по лесной дороге 3 километра до ворот научной базы СибГТУ. Далее идите вверх по автомобильной дороге или вдоль берега реки Енисей до посёлка Известковый. Следуйте по главной дороге до скал «Караульный бык» и «Голубка».
Если вы хотите доехать до скал на автомобиле, используйте маршрут от Удачного. Расстояние до скал — около 7 километров. Обратите внимание на гололёд на крутых поворотах и горках, лучше оставить машину у ворот СибГТУ и продолжить путь пешком.
Цена: Бесплатно
Зимой в Красноярске и рядом вас ждут: Столбы, Гремячая грива, Красноярское море, Манская петля, пещера Караульная, фанпарк «Бобровый лог» и Овсянка — природа, горнолыжные трассы и потрясающие зимние пейзажи.