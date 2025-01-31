Куда отправиться на зимний отдых в Красноярске и его окрестностях

Как доехать из Красноярска: Если вы едете на автомобиле, то добраться до «Столбов» можно из любой точки города. Удобнее всего это сделать через Николаевский мост. С моста сверните на улицу Дубровинского и следуйте по ней до набережной. Затем пересеките мост и поверните направо. Следуйте по улице Свердловской, пока не доедете до «Турбазы». Дорога займёт около 15–20 минут, если не будет пробок. Машину можно оставить на бесплатной парковке справа от дороги.