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Posted 31 января, 04:51

Published 31 января, 04:51

Modified 31 января, 04:52

Updated 31 января, 04:52

Магнитная буря снова ожидается в Красноярске и крае

Магнитная буря снова ожидается в Красноярске и крае

31 января 2025, 04:51
Фото: prmira.ru.
В субботу, 1 февраля, Красноярский край накроет магнитная буря.

Слабая магнитная буря начнется утром 1 февраля и продлится до самого вечера.

По прогнозам ученых, геомагнитные возмущения начнутся около 06:00. Мощность колебаний составит 5 баллов.

Утром она утихнет, однако уже с 12:00 возмущения снова усилятся. До 18:00 мощность колебаний будет достигать 5 баллов. Затем буря начнет ослабевать.

Фото: xras.ru

У ученых нет единого мнения, как магнитная буря влияет на людей и животных. По мнению одних специалистов, метеозависимость надумана. Другие считают, что во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут испытывать недомогание, раздражительность, головную боль, возможны скачки артериального давления.

Метеозависимым врачи советуют отказаться от курения, алкоголя, не пить кофе и энергетические напитки. Медики рекомендуют хорошо высыпаться в такие дни и избегать повышенных нагрузок.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#Буря#Магнитная буря
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