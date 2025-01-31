На месте завода квадратных пельменей «Вентокальдо» всё-таки построят жилую высотку

В начале февраля 2024 года жители Афонтовского переулка пожаловались на строительство 15-этажного дома на месте бывшего завода «Вентокальдо». Застройщик начал стройку без разрешения на строительство — ему отказали из-за того, что в проекте он не учел, сколько мест останется в школах и дошкольных учреждениях при строительстве дома.