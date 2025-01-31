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Posted 31 января, 08:29

Published 31 января, 08:29

Modified 31 января, 08:31

Updated 31 января, 08:31

На месте завода квадратных пельменей «Вентокальдо» всё-таки построят жилую высотку

На месте завода квадратных пельменей «Вентокальдо» всё-таки построят жилую высотку

31 января 2025, 08:29
Фото: наш. дом.рф.
В Красноярске на месте завода пельменей «Вентокальдо» построят дом из двух секций. Сначала застройщику запретили строить многоэтажку.

О планах на застройку территории стало известно в июле 2023 года. Тогда в «Сибирской строительной компании», которая владеет участком, говорили, что землю планируют застроить, но подробностей не было.

В начале февраля 2024 года жители Афонтовского переулка пожаловались на строительство 15-этажного дома на месте бывшего завода «Вентокальдо». Застройщик начал стройку без разрешения на строительство — ему отказали из-за того, что в проекте он не учел, сколько мест останется в школах и дошкольных учреждениях при строительстве дома.

В итоге мэрия и застройщик договорились, что компания возьмет на себя «социальные обязательства» — разрешение выдали.

Проектная документация дома появилась на портале Наш.дом.рф. Сообщается, что на месте снесенного завода построят дом комфорт-класса из двух секций по 17 этажей. Всего планируется 193 квартиры: 75 однокомнатных, 103 двухкомнатных и 15 трехкомнатных.

Фото: наш. дом.рф

Еще планируют построить подземную парковку на 91 место, восемь детских и пять спортивных площадок. Однако на эсизах пока можно заметить только одну площадку.

Фото: наш. дом.рф

Сколько будут стоить квартиры в этом доме, пока неизвестно. Ввести в эксплуатацию дом обещают в первом квартале 2028 года.

  • Компанию «Вентокальдо» основали в Красноярске в 1994 году. Она производила полуфабрикаты и была известна своими пельменями квадратной формы, в 2015 году ее ликвидировали.
  • В июне 2023 года завод начали сносить.
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