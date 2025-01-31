На соревнованиях в Красноярске омский тренер пнула фигуристку

Это произошло на соревнованиях «Красноярские узоры» — они проходили с 24 по 26 января. Произошедшее попало на видео трансляцию. На кадрах видно, как тренер Ирина Миленина сначала пинает свою воспитанницу Ксению Кубрину, потом спортсменка садится на лавочку и начинает плакать. Тренер продолжает отчитывать фигуристку.