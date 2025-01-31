На соревнованиях в Красноярске омский тренер пнула фигуристку

Posted 31 января, 06:51
Published 31 января, 06:51
Modified 31 января, 06:53
Updated 31 января, 06:53
Это произошло на соревнованиях «Красноярские узоры» — они проходили с 24 по 26 января. Произошедшее попало на видео трансляцию. На кадрах видно, как тренер Ирина Миленина сначала пинает свою воспитанницу Ксению Кубрину, потом спортсменка садится на лавочку и начинает плакать. Тренер продолжает отчитывать фигуристку.
Ирина Миленина — тренер в омской спортивной школе олимпийского резерва №35 и действующий судья соревнований по фигурному катанию.
Как рассказали в мэрии Омска, тренеру уже вынесли выговор. Кроме того, выяснилось, что родители воспитанников уже жаловались на Миленину.
«По данному происшествию в спортивной школе олимпийского резерва № 35 было собрано совещание дисциплинарной комиссии. На тренера наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора. По неоднократным обращениям родителей в связи с ненадлежащим поведением будет проведена дополнительная проверка», — рассказал представитель администрации.
Сообщается, что проверка находится на контроле департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта городской администрации.