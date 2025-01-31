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Posted 31 января, 03:30

Published 31 января, 03:30

Modified 31 января, 03:31

Updated 31 января, 03:31

Похитившие 112 миллионов у Олега Митволя аферисты ушли на СВО

Похитившие 112 миллионов у Олега Митволя аферисты ушли на СВО

31 января 2025, 03:30
Фото: 1MI.
В Красноярске осудили аферистов, похитивших 112 миллионов рублей у экс-проектировщика красноярского метро.

Как пишет «КП-Красноярск» со ссылкой на начальника ГСУ ГУ МВД по краю Руслана Северина, четверо осужденных мужчин заключили контракты с Минобороны. Вместо колонии они отправились добровольцами на СВО.

В 2023 году аферисты подделали паспорт Олега Митволя и отправились в Дубай, где сняли с его счетов 112 миллионов рублей. В этот момент экс-проектировщик красноярского метро находился под следствием о мошенничестве на 1 миллиард рублей.

Похищенное злоумышленники разделили между собой. После этого одна из соучастниц поехала в Дубай для заключения сделки, благодаря которой аферисты хотели похитить имущества на 245 млн рублей. После этого их задержали и отправили под суд, где доказали их вину.

В сентябре 2023 года Олега Митволя осудили по делу о хищении 954 миллионов при проектировании красноярского метро. Его компания выполнила не все работы, но получила деньги. Митволя приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Адвокаты обжаловали приговор, но суд отказал. Кроме того, суд взыскал с Митволя причиненный ущерб.

Митволь считает, что несправедливо требовать выплаты только с него, так как в деле фигурируют и экс-чиновники, которые, по версии обвинения, знали, что проект недоделан, и способствовали хищению.

Также он подавал в суд на «Моспроект-3» (генподрядчик строительства метро в Красноярске) и требовал почти миллиард рублей за «нравственные страдания».

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мошенничество#Олег Митволь#СВО#Хищение#Олег Митволя#Дубай
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