Похитившие 112 миллионов у Олега Митволя аферисты ушли на СВО

Posted 31 января, 03:30
Published 31 января, 03:30
Modified 31 января, 03:31
Updated 31 января, 03:31
Как пишет «КП-Красноярск» со ссылкой на начальника ГСУ ГУ МВД по краю Руслана Северина, четверо осужденных мужчин заключили контракты с Минобороны. Вместо колонии они отправились добровольцами на СВО.
В 2023 году аферисты подделали паспорт Олега Митволя и отправились в Дубай, где сняли с его счетов 112 миллионов рублей. В этот момент экс-проектировщик красноярского метро находился под следствием о мошенничестве на 1 миллиард рублей.
Похищенное злоумышленники разделили между собой. После этого одна из соучастниц поехала в Дубай для заключения сделки, благодаря которой аферисты хотели похитить имущества на 245 млн рублей. После этого их задержали и отправили под суд, где доказали их вину.
В сентябре 2023 года Олега Митволя осудили по делу о хищении 954 миллионов при проектировании красноярского метро. Его компания выполнила не все работы, но получила деньги. Митволя приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Адвокаты обжаловали приговор, но суд отказал. Кроме того, суд взыскал с Митволя причиненный ущерб.
Митволь считает, что несправедливо требовать выплаты только с него, так как в деле фигурируют и экс-чиновники, которые, по версии обвинения, знали, что проект недоделан, и способствовали хищению.
Также он подавал в суд на «Моспроект-3» (генподрядчик строительства метро в Красноярске) и требовал почти миллиард рублей за «нравственные страдания».