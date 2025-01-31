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Posted 31 января, 07:25

Published 31 января, 07:25

Modified 31 января, 07:26

Updated 31 января, 07:26

Стало известно, когда «Русгидро» переедет в Красноярск

«Русгидро» планирует переехать в Красноярск в середине 2025 года

31 января 2025, 07:25
Фото: Сергей Верещагин.

Стало известно, когда «Русгидро» переедет в Красноярск

«Русгидро» в этом году планирует полностью переехать в Красноярск. Московский офис компании займет одно из федеральных ведомств.

В 2022 году «дочка» федеральной компании «Русгидро» купила под штаб-квартиру здание на Театральной площади Красноярска за 1,83 миллиарда рублей. Тогда же компания сообщила о переезде. Реконструкцией здания под офис «РусГидро» занимается московская компания. Сдать объект планировали 22 декабря — в День энергетика.

Для специалистов компании заказали отделку квартир в ЖК «Новоостровский» за миллиард рублей.

Как сообщает ТАСС, в новом головном офисе «Русгидро» в Красноярске уже завершаются ремонтные работы.

По информации двух собеседников издания, компания полностью планирует переехать в столицу края и освободить свой офис в Москве в середине этого года. Еще один источник заявил, что точная дата переезда пока неизвестна, однако это произойдет в 2025 году.

Сообщается, что в помещение «Русгидро» в столице планирует переехать Министерство энергетики России.

  • Ранее мы писали о том, что первые специалисты начнут работать в штаб-квартире «Русгидро» в декабре 2024 года. Полностью переехать компания из Москвы в Красноярск планирует в 2025 году.
  • Тут мы рассказывали, что «Русгидро» потратит более 156 млн рублей на покупку бытовой техники, люстр и штор для квартир сотрудников, которые переедут в Красноярск.
  • Также мы писали, что «Русгидро» потратит на переезд в Красноярск свыше 16 миллиардов рублей.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Театральная площадь#Русгидро
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