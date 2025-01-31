«Русгидро» планирует переехать в Красноярск в середине 2025 года

Posted 31 января, 07:25
Published 31 января, 07:25
Modified 31 января, 07:26
Updated 31 января, 07:26
В 2022 году «дочка» федеральной компании «Русгидро» купила под штаб-квартиру здание на Театральной площади Красноярска за 1,83 миллиарда рублей. Тогда же компания сообщила о переезде. Реконструкцией здания под офис «РусГидро» занимается московская компания. Сдать объект планировали 22 декабря — в День энергетика.
Для специалистов компании заказали отделку квартир в ЖК «Новоостровский» за миллиард рублей.
Как сообщает ТАСС, в новом головном офисе «Русгидро» в Красноярске уже завершаются ремонтные работы.
По информации двух собеседников издания, компания полностью планирует переехать в столицу края и освободить свой офис в Москве в середине этого года. Еще один источник заявил, что точная дата переезда пока неизвестна, однако это произойдет в 2025 году.
Сообщается, что в помещение «Русгидро» в столице планирует переехать Министерство энергетики России.