Снежную и морозную погоду пообещали красноярцам в первые дни февраля

Posted 31 января, 02:57
Published 31 января, 02:57
Modified 31 января, 02:57
Updated 31 января, 02:57
По данным gismeteo, в субботу, 1 февраля, в Красноярске в утренние часы будет -25. Днем температура воздуха составит -15 градусов, вечером около -18. В течение дня будет идти снег.
В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до -20 градусов, утром будет около -21. В дневные часы температура воздуха составит -15 градусов. Вечером похолодает до -18.
Предварительно, в понедельник, 3 февраля, ночью столбик термометра опустится до -19. Днем прогнозируется около -14 градусов.