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Posted 31 января, 02:57

Published 31 января, 02:57

Modified 31 января, 02:57

Updated 31 января, 02:57

Снежную и морозную погоду пообещали красноярцам в первые дни февраля

Снежную и морозную погоду пообещали красноярцам в первые дни февраля

31 января 2025, 02:57
Фото: prmira.ru.
Рассказываем, какая погода ждет жителей Красноярска в выходные, 1 и 2 февраля.

По данным gismeteo, в субботу, 1 февраля, в Красноярске в утренние часы будет -25. Днем температура воздуха составит -15 градусов, вечером около -18. В течение дня будет идти снег.

В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до -20 градусов, утром будет около -21. В дневные часы температура воздуха составит -15 градусов. Вечером похолодает до -18.

Фото: gismeteo.ru

Предварительно, в понедельник, 3 февраля, ночью столбик термометра опустится до -19. Днем прогнозируется около -14 градусов.

В конце января в Красноярск после оттепели пришли 30-градусные морозы. Синоптик Дмитрий Ульянов объяснил «ПМ» причины сильного похолодания.

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