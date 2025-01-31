Сын красноярского экс-губернатора Артем Усс задолжал банку 600 тысяч рублей

В карточке дела Мещанского районного суда указано, что банк ВТБ обратился в суд с иском в мае 2024 года. Поводом стало то, что в феврале 2023-го Усс получил кредит, но не выплачивал его. Суд назначал заседания, однако Усс на них не являлся. Требуемая сумма — это кредит, проценты, неустойка и госпошлина.