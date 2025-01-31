Сын красноярского экс-губернатора Артем Усс задолжал банку 600 тысяч рублей

Posted 31 января, 07:18
Published 31 января, 07:18
Modified 31 января, 13:35
Updated 31 января, 13:35
Карточка исполнительного производства от 24 января появилась в базе судебных приставов. В ней указаны вид задолженности, сумма долга и регион.
В карточке дела Мещанского районного суда указано, что банк ВТБ обратился в суд с иском в мае 2024 года. Поводом стало то, что в феврале 2023-го Усс получил кредит, но не выплачивал его. Суд назначал заседания, однако Усс на них не являлся. Требуемая сумма — это кредит, проценты, неустойка и госпошлина.
Артема Усса задержали 17 октября 2022 года в аэропорту Милана. Власти США обвиняли его в нескольких экономических преступлениях. 22 марта 2023 года стало известно, что Усс сбежал из-под ареста, а 4 апреля он уже был в России.
В декабре 2023 года задержали подозреваемых в организации побега Артема Усса из Италии — граждан Боснии и Герцеговины Владимира Йованчича и его сына Бориса. По версии американских следователей, лица, связанные с сербской организованной преступной группировкой, были наняты родственниками Усса. Сам Усс-младший назвал смехотворными слухи о причастности его семьи к покупке «услуг по побегу».
Сообщалось, что бизнесмену помогли избавиться от электронного браслета и вывезли в Сербию через Словению, Хорватию, Боснию и Герцеговину. В сети также публиковали видео побега Усса из-под домашнего ареста.
За информацию о местонахождении Артема Усса госдепартамент США объявил награду в 7 миллионов долларов.
Летом 2024 по делу о побеге Усса арестовали экс-замгубернатора Кузбасса.