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Posted 31 января, 07:18

Published 31 января, 07:18

Modified 31 января, 13:35

Updated 31 января, 13:35

Сын красноярского экс-губернатора Артем Усс задолжал банку 600 тысяч рублей

Сын красноярского экс-губернатора Артем Усс задолжал банку 600 тысяч рублей

31 января 2025, 07:18
Фото: Соцсети.
Сын сенатора и бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артем должен банку почти 600 тысяч рублей и не отдает кредит.

Карточка исполнительного производства от 24 января появилась в базе судебных приставов. В ней указаны вид задолженности, сумма долга и регион.

В карточке дела Мещанского районного суда указано, что банк ВТБ обратился в суд с иском в мае 2024 года. Поводом стало то, что в феврале 2023-го Усс получил кредит, но не выплачивал его. Суд назначал заседания, однако Усс на них не являлся. Требуемая сумма — это кредит, проценты, неустойка и госпошлина.

Артема Усса задержали 17 октября 2022 года в аэропорту Милана. Власти США обвиняли его в нескольких экономических преступлениях. 22 марта 2023 года стало известно, что Усс сбежал из-под ареста, а 4 апреля он уже был в России.

В декабре 2023 года задержали подозреваемых в организации побега Артема Усса из Италии — граждан Боснии и Герцеговины Владимира Йованчича и его сына Бориса. По версии американских следователей, лица, связанные с сербской организованной преступной группировкой, были наняты родственниками Усса. Сам Усс-младший назвал смехотворными слухи о причастности его семьи к покупке «услуг по побегу».

Сообщалось, что бизнесмену помогли избавиться от электронного браслета и вывезли в Сербию через Словению, Хорватию, Боснию и Герцеговину. В сети также публиковали видео побега Усса из-под домашнего ареста.

За информацию о местонахождении Артема Усса госдепартамент США объявил награду в 7 миллионов долларов.

Летом 2024 по делу о побеге Усса арестовали экс-замгубернатора Кузбасса.

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