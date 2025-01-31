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Posted 31 января, 12:08

Published 31 января, 12:08

Modified 31 января, 12:29

Updated 31 января, 12:29

У самолетов в России стала чаще сбоить система навигации. А в Красноярском крае

У самолетов в России стала чаще сбоить система навигации. А в Красноярском крае

31 января 2025, 12:08
Фото: 1MI.
Росавиация предложила авиакомпаниям усилить подготовку пилотов из-за участившихся сбоев в работе средств навигации. «ПМ» спросил, часто ли происходят подобные сбои во время полетов в Красноярском крае и насколько они опасны.

Как пишет ТАСС, Росавиация отправила авиакомпаниям рекомендации на случай глушения навигации. Их разослали на фоне участившихся сбоев в работе бортовых средств навигации и автоматизации управления воздушным движением.

Сообщается, что увеличение числа сбоев связано в том числе с работой систем радиоэлектронного противодействия (РЭБ) украинским беспилотникам. В ведомстве отмечают, что авиаэкипажи знают, как действовать в подобных условиях. Но авиакомпаниям все равно рекомендовали усилить подготовку пилотов.

В Росавиации заявили, что все самолеты при этом могут безопасно летать при отсутствии сигнала GPS/Глонасс, либо в случае подмены сигнала. У судов есть другие системы, которые помогают в навигации и не подвержены влиянию внешних сигналов. Кроме этого, контроль за полетом ведут авиадиспетчеры.

«Проспект Мира» решил узнать, происходят ли сбои в работе навигации в Красноярском крае и опасно ли это для пассажиров самолетов. В пресс-службе «КрасАвиа» нам ответили, что сбои в работе бортовых средств навигации по разным причинам происходят у всех авиакомпаний. Но серьезной опасности, заявляют в «КрасАвиа», они не несут.

«Как правило, они [сбои] носят кратковременный характер и фатальной опасности не представляют. В инспекции по безопасности нашей авиакомпании не вели статистику сбоев в 2024 году. Дело в том, что от компании этого и не требуют.

При этом мы можем сказать, что в „КрасАвиа“ количество сбоев не увеличилось».

В «КрасАвиа» отмечают, что красноярское отделение Росавиации должно отчитываться о сбоях в работе навигационных систем, если они были вызваны действиями средств РЭБ.

В авиакомпании нам объяснили, что вся информация о сбоях передается с борта диспетчеру ОрВД. Затем через управление инспекции по безопасности полетов Росавиации размещают сообщения в архив материалов расследования инцидентов и производственных происшествий. Также информация попадает в телеграм-каналы «Авиаторщина» и «Авиаинцидент».

ОрВД — организация воздушного движения.

Корреспондент «ПМ» попытался связаться с региональным отделением Росавиации. Однако оперативно получить комментарий ведомства не удалось. В аэропорту Красноярск нам посоветовали обратиться в красноярский центр обслуживания воздушного движения филиала «Аэронавигация Центральной Сибири». Вот что нам ответили в ведомстве:

«Я не буду отвечать на ваши вопросы. Всего доброго, до свидания».

В «КрасАвиа» считают, что ситуация с применением средств РЭБ и воздействия на навигацию могла обостриться в СМИ после крушения азербайджанского самолета.

25 декабря в Казахстане в трех километрах от аэропорта Актау разбился пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании Azal. Воздушное судно направлялось из Баку в Грозный, однако потерпело крушение при попытке экстренной посадки. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 38 человек, в том числе 7 россиян.

27 декабря Росавиация заявила, что самолет не смог сесть в Грозном из-за тумана и плана «Ковер», который ввели из-за «террористических атак Украины». На следующий день Владимир Путин сообщил, что российские средства ПВО отражали атаку беспилотников, когда борт из Баку пытался приземлиться в Грозном.

29 января помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что информацию о результатах расследования причин авиакатастрофы озвучат в ближайшее время.

  • В сентябре 2024 года стало известно, что красноярский аэропорт планирует приобрести оборудование для обнаружения и подавления беспилотников. В пресс-службе воздушной гавани «ПМ» говорили, что оборудование закупают из-за новых требований в законе для «обеспечения безопасности полетов в гражданской авиации».
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