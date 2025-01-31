У самолетов в России стала чаще сбоить система навигации. А в Красноярском крае

Posted 31 января, 12:08
Published 31 января, 12:08
Modified 31 января, 12:29
Updated 31 января, 12:29
Как пишет ТАСС, Росавиация отправила авиакомпаниям рекомендации на случай глушения навигации. Их разослали на фоне участившихся сбоев в работе бортовых средств навигации и автоматизации управления воздушным движением.
Сообщается, что увеличение числа сбоев связано в том числе с работой систем радиоэлектронного противодействия (РЭБ) украинским беспилотникам. В ведомстве отмечают, что авиаэкипажи знают, как действовать в подобных условиях. Но авиакомпаниям все равно рекомендовали усилить подготовку пилотов.
В Росавиации заявили, что все самолеты при этом могут безопасно летать при отсутствии сигнала GPS/Глонасс, либо в случае подмены сигнала. У судов есть другие системы, которые помогают в навигации и не подвержены влиянию внешних сигналов. Кроме этого, контроль за полетом ведут авиадиспетчеры.
«Проспект Мира» решил узнать, происходят ли сбои в работе навигации в Красноярском крае и опасно ли это для пассажиров самолетов. В пресс-службе «КрасАвиа» нам ответили, что сбои в работе бортовых средств навигации по разным причинам происходят у всех авиакомпаний. Но серьезной опасности, заявляют в «КрасАвиа», они не несут.
«Как правило, они [сбои] носят кратковременный характер и фатальной опасности не представляют. В инспекции по безопасности нашей авиакомпании не вели статистику сбоев в 2024 году. Дело в том, что от компании этого и не требуют.
При этом мы можем сказать, что в „КрасАвиа“ количество сбоев не увеличилось».
В «КрасАвиа» отмечают, что красноярское отделение Росавиации должно отчитываться о сбоях в работе навигационных систем, если они были вызваны действиями средств РЭБ.
В авиакомпании нам объяснили, что вся информация о сбоях передается с борта диспетчеру ОрВД. Затем через управление инспекции по безопасности полетов Росавиации размещают сообщения в архив материалов расследования инцидентов и производственных происшествий. Также информация попадает в телеграм-каналы «Авиаторщина» и «Авиаинцидент».
ОрВД — организация воздушного движения.
Корреспондент «ПМ» попытался связаться с региональным отделением Росавиации. Однако оперативно получить комментарий ведомства не удалось. В аэропорту Красноярск нам посоветовали обратиться в красноярский центр обслуживания воздушного движения филиала «Аэронавигация Центральной Сибири». Вот что нам ответили в ведомстве:
«Я не буду отвечать на ваши вопросы. Всего доброго, до свидания».
В «КрасАвиа» считают, что ситуация с применением средств РЭБ и воздействия на навигацию могла обостриться в СМИ после крушения азербайджанского самолета.
25 декабря в Казахстане в трех километрах от аэропорта Актау разбился пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании Azal. Воздушное судно направлялось из Баку в Грозный, однако потерпело крушение при попытке экстренной посадки. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 38 человек, в том числе 7 россиян.
27 декабря Росавиация заявила, что самолет не смог сесть в Грозном из-за тумана и плана «Ковер», который ввели из-за «террористических атак Украины». На следующий день Владимир Путин сообщил, что российские средства ПВО отражали атаку беспилотников, когда борт из Баку пытался приземлиться в Грозном.
29 января помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что информацию о результатах расследования причин авиакатастрофы озвучат в ближайшее время.