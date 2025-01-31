У самолетов в России стала чаще сбоить система навигации. А в Красноярском крае

В Росавиации заявили, что все самолеты при этом могут безопасно летать при отсутствии сигнала GPS/Глонасс, либо в случае подмены сигнала. У судов есть другие системы, которые помогают в навигации и не подвержены влиянию внешних сигналов. Кроме этого, контроль за полетом ведут авиадиспетчеры.