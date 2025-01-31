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Posted 31 января, 01:59

Published 31 января, 01:59

Modified 31 января, 02:10

Updated 31 января, 02:10

В Красноярске 5-летний мальчик едва не утонул в бассейне спа-центра. Сейчас он в коме

В Красноярске 5-летний мальчик едва не утонул в бассейне спа-центра. Сейчас он в коме

31 января 2025, 01:59
Фото: t.me/krksledkom.
В Красноярске ребенок, оставшись без присмотра взрослых, пошел купаться во взрослый бассейн и едва не утонул. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 26 января в спа-центре «Сокол» на улице Пограничников. В этот день красноярка пришла туда с двумя сыновьями 5 и 10 лет.

По версии следствия, когда женщина ушла в раздевалку со старшим сыном, младший находился в детском бассейне. Однако во время отсутствия матери он пошел купаться во взрослый бассейн.

В итоге мальчик начал тонуть и скрылся под водой.

Фото: t.me/krksledkom

Спустя несколько минут ребенка заметили инструкторы и вытащили из воды. После этого ему оказали первую помощь.

Как рассказали «ПМ» в региональном СК, сейчас мальчик находится в искусственной коме. Однако прогнозы у врачей положительные.

«Его состояние оценивают, как удовлетворительное. Мальчик идет на поправку».

Корреспонденту «Проспекта Мира» в спа-центре рассказали, что спортивно-оздоровительный комплекс продолжает работу, несмотря на случившееся.

Комментировать произошедшее там отказались и попросили отправить запрос на электронную почту. Мы опубликуем ответ, как только получим его.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (пункт «в» часть 2 статья 238 УК РФ).

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Здоровье#СК#Уголовное дело#Ребенок#Бассейн
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