В Красноярске 5-летний мальчик едва не утонул в бассейне спа-центра. Сейчас он в коме

Posted 31 января, 01:59
Published 31 января, 01:59
Modified 31 января, 02:10
Updated 31 января, 02:10
Инцидент произошел 26 января в спа-центре «Сокол» на улице Пограничников. В этот день красноярка пришла туда с двумя сыновьями 5 и 10 лет.
По версии следствия, когда женщина ушла в раздевалку со старшим сыном, младший находился в детском бассейне. Однако во время отсутствия матери он пошел купаться во взрослый бассейн.
В итоге мальчик начал тонуть и скрылся под водой.
Спустя несколько минут ребенка заметили инструкторы и вытащили из воды. После этого ему оказали первую помощь.
Как рассказали «ПМ» в региональном СК, сейчас мальчик находится в искусственной коме. Однако прогнозы у врачей положительные.
«Его состояние оценивают, как удовлетворительное. Мальчик идет на поправку».
Корреспонденту «Проспекта Мира» в спа-центре рассказали, что спортивно-оздоровительный комплекс продолжает работу, несмотря на случившееся.
Комментировать произошедшее там отказались и попросили отправить запрос на электронную почту. Мы опубликуем ответ, как только получим его.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (пункт «в» часть 2 статья 238 УК РФ).